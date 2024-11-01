edición general
11 meneos
11 clics
Vaticina Trump que su Junta de Paz “supervisará” la ONU para que “funcione bien”

Vaticina Trump que su Junta de Paz “supervisará” la ONU para que “funcione bien”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su Junta de Paz prácticamente “supervisará” a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un futuro para asegurarse de su correcto funcionamiento y aseguró que “necesitan ayuda”. “Algún día no estaré aquí. Las Naciones Unidas serán, creo, mucho más fuertes. La Junta de la Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen bien”, aseguró el mandatario durante su intervención en la primera reunión de su entidad, vista por algunos analistas...

| etiquetas: trump , junta de paz , supervisión , onu
10 1 0 K 123 actualidad
10 comentarios
10 1 0 K 123 actualidad
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Traducción Trump-cristiano:

Supervisar = Coaccionar con la fuerza de las armas y sanciones económicas.

De nada.
6 K 79
#6 Grahml *
Por cierto, hay varios países "shithole", como él mismo los denominó, entre los que conforman esa patraña de mierda que se ha montado el vejestorio.  media
2 K 56
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#6 veo unas cuantas dictaduras y países que no respetan los DDHH
0 K 20
#7 Nasser
Otro rebuzno más. Esperemos que la naturaleza nos quite pronto a este asno chulo, decrépito y senil.....
1 K 28
#5 Tiranoc
“Algún día no estaré aquí..." y espero que sea pronto.
1 K 23
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
Espero que dentro de no mucho este tío este en la cama con Satán, como en South Park
0 K 16
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Con lo bien que le ha ido a África con el Franco ese de juguete, quieren repetir la jugada con América.
0 K 13
#3 UNX
No le basta con el derecho a veto ni con montarse su propia ONU, con casinos y niñas furcias, además quiere acabar con lo que ya existe.
0 K 12
#4 Juantxi
Es un narcisista esperpéntico y un total fascistorro.
0 K 12
#2 sarri
Pero lo ha dicho antes o después de dormirse?

Relacionada www.meneame.net/story/video-trump-queda-dormido-propio-evento-sobre-pa
0 K 8

menéame