VÍDEO | Trump se queda dormido en su propio evento sobre la paz: la siesta más comentada
El presidente vuelve a lucir extremadamente somnoliento durante la inauguración de la “Junta de la Paz” en Washington, mientras dignatarios internacionales hablan. ...
|
etiquetas
:
trump
,
eeuu
,
paz
,
sueño
56
actualidad
#1
lonnegan
Demencia frontotemporal. Le quedan dos telediarios, espero
2
K
45
#2
no_soy_un_bot
#1
Será a la Paz a la que le quedan dos telediarios
0
K
7
#3
YeahYa
#1
¿Esto lo dices porque se ha quedado dormido o por querer invadir Groenlandia?
0
K
20
#7
luspagnolu
#1
Espero que alguien llegue a este nivel de celebración.
m.youtube.com/shorts/DCUZfh0eo2o
1
K
29
#4
devilinside
Sleepy
Joe
Donnie
2
K
39
#8
Un_señor_de_Cuenca
Está agotado de tanto pacificar.
0
K
16
#5
makinavaja
El yayo está gaga...
0
K
12
#6
powernergia
Y TVE retransmitiendo ese esperpento en directo.
0
K
11
