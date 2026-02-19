edición general
VÍDEO | Trump se queda dormido en su propio evento sobre la paz: la siesta más comentada

VÍDEO | Trump se queda dormido en su propio evento sobre la paz: la siesta más comentada  

El presidente vuelve a lucir extremadamente somnoliento durante la inauguración de la “Junta de la Paz” en Washington, mientras dignatarios internacionales hablan. ...

lonnegan
Demencia frontotemporal. Le quedan dos telediarios, espero
no_soy_un_bot
#1 Será a la Paz a la que le quedan dos telediarios
YeahYa
#1 ¿Esto lo dices porque se ha quedado dormido o por querer invadir Groenlandia?
luspagnolu
#1 Espero que alguien llegue a este nivel de celebración.
m.youtube.com/shorts/DCUZfh0eo2o
devilinside
Sleepy Joe Donnie
Un_señor_de_Cuenca
Está agotado de tanto pacificar.
makinavaja
El yayo está gaga...
powernergia
Y TVE retransmitiendo ese esperpento en directo.
