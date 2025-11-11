edición general
11 meneos
9 clics
El Vaticano y la Iglesia española mantuvieron en el cargo al obispo de Cádiz pese a conocer la denuncia por pederastia desde hace cuatro meses

El Vaticano y la Iglesia española mantuvieron en el cargo al obispo de Cádiz pese a conocer la denuncia por pederastia desde hace cuatro meses

La investigación a Rafael Zornoza, acusado de agredir sexualmente a un menor en los noventa, supone la primera prueba para León XIV en su relación con la CEE ante el escándalo de los abusos del clero

| etiquetas: cuatro meses , obispo , cádiz , vaticano , pederastia
11 0 0 K 58 actualidad
8 comentarios
11 0 0 K 58 actualidad
#1 sliana
La noticia sería lo contrario. Mucho más siendo obispo.
2 K 29
kastanedowski #4 kastanedowski
Una pregunta para esos padres que creen en el Vaticano. Si un criminal sexual debe de ir a la carcel, por que a un obispo la iglesia lo protege?

En serio, pensar no cuesta, no seran iguales y quieren protegerse?

Que clase de catolico eres si los apoyas y no pides cuentas claras? eres igual o peor?
1 K 22
#6 Tensk
#4 La presunción de inocencia ya tal ¿no?

Cuando lo condenen, si lo condenan, entonces vemos qué hacen.
0 K 11
El_empecinado #3 El_empecinado
El Presidente del Gobierno mantiene en su puesto al Fiscal General pese a estar ya inmerso en un juicio.

Veo perfectamente posible que este sujeto cometiese esos abusos, pero si mantenemos la presunción de inocencia para unos habrá que mantenerla para todos.
1 K 17
elgranpilaf #8 elgranpilaf
Como echen a los curas pederastas no queda ni uno
0 K 10
#2 tromperri
Alejad a vuestros niños de los curas.
0 K 9
#7 BoosterFelix
Ya os lo vengo yo diciendo: la religión es el instrumento para hacer el mal mas perfecto jamás creado por el ser humano. Ahora veremos si las leyes laicas son tan permisivas y encubridoras.
0 K 8
Mimaus #5 Mimaus *
Lo que no entiendo si hay una denuncia que no haya una investigación judicial...
Para _3
0 K 7

menéame