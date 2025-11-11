El Vaticano y la Iglesia española mantuvieron en el cargo al obispo de Cádiz pese a conocer la denuncia por pederastia desde hace cuatro meses

La investigación a Rafael Zornoza, acusado de agredir sexualmente a un menor en los noventa, supone la primera prueba para León XIV en su relación con la CEE ante el escándalo de los abusos del clero
En serio, pensar no cuesta, no seran iguales y quieren protegerse?
Que clase de catolico eres si los apoyas y no pides cuentas claras? eres igual o peor?
Cuando lo condenen, si lo condenan, entonces vemos qué hacen.
Veo perfectamente posible que este sujeto cometiese esos abusos, pero si mantenemos la presunción de inocencia para unos habrá que mantenerla para todos.
