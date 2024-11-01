Vance: «Mi mujer tiene derecho a hacer paracaidismo, pero no salta de un avión porque ella y yo tenemos un acuerdo de que no lo va a hacer» [ENG]  

Ghalibaf dijo —y esto, de nuevo, me pareció interesante—: “Nos negamos a renunciar al derecho al enriquecimiento”. Y pensé: mira, mi mujer tiene derecho a hacer paracaidismo, pero no salta de un avión porque ella y yo tenemos un acuerdo de que no lo va a hacer, porque no quiero que mi mujer salte de un avión. Realmente no nos preocupa lo que dicen que tienen derecho a hacer. Nos preocupa lo que realmente hacen, y creo que el presidente ha sido muy claro sobre la cuestión del enriquecimiento. Nuestra postura al respecto no ha cambiado.

#2 Grahml *
Esta gente es rarísima.

No habrá analogías con más sentido y lógica que esa.
#10 diablos_maiq
#2 su forma de pensar es así de retorcida :-(
pepel #11 pepel
#2 Machismo puro y duro.
MJDeLarra #4 MJDeLarra
Vance tiene derecho a no decir idioteces y sin embargo no pierde oportunidad de demostrar que es un alcornoque con ropa cara...
Dragstat #5 Dragstat
#4 Debería de seguir la técnica de Rajoy, de hablar lo mínimo posible, o la de Ayuso, que alguien un poco más ágil le diga por un pinganillo lo que tiene que decir y hacer en cada momento.

manuelpepito #6 manuelpepito
#5 Son idiotas que no son conscientes que son idiotas y encimas están orgullosos de cómo son.
#7 Grahml
#4 Y con eyeliner  media
#1 Leclercia_adecarboxylata
Vaya argumentos........
#8 jorgeesc *
Picarón, Vance sabe perfectamente que si no deja a su mujer hacer paracaidismo, little vance no entra en su estrecho de Ormuz y duerme en el sofá. Me gusta que piensen que tienen una "strong hand" como baza en esta negociación... la va a tener que usar con fruición si quiere complacer a Irán.
Unido a que si van a usar que los iraníes no entienden bien el inglés, me temo que el acuerdo que van a tener que firmar por huevos va a estar en persa y con dibujitos para que los Usanos lo entiendan.
#9 chocoleches
Mi mujer y yo estamos negociando, y cuando vamos a llegar a un acuerdo, vuelo por los aires la casa donde está reunida con toda su familia.... espera que me he liado de ejemplo.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Mi mujer y yo tenemos un acuerdo...yo no voy a 200kmh en autopista y ella no me pega.
#12 CosaCosa
#3 ambos lo haceis desde la libertad
