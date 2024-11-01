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Vance es el favorito de los republicanos a suceder a Trump pero Rubio recorta distancias

Vance es el favorito de los republicanos a suceder a Trump pero Rubio recorta distancias

El presidente, que no puede volver a presentarse, ha llegado a plantear la posibilidad de una fórmula conjunta Vance-Rubio, aunque no ha aclarado a quién preferiría como candidato presidencial

| etiquetas: eeuu , trump
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7 comentarios
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Hay una película de Jim Carrey que va con un amigo en una furgoneta perro…
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Golan_Trevize #7 Golan_Trevize
#6 Trump and Trumper
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#4 Zamarro
Asi sin mas.  media
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Solinvictus #3 Solinvictus
Elegir entre kang o kodos, que futuro nos espera
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
#3 estos dos son infinitamente más babosos y menos inteligentes que kang o kodos.
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿Qué preferimos?

¿El que le quita el sueño que los extraterrestres sean demonios o el que odia el comunismo porque Batista torturó a su familia?
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BastardWolf #2 BastardWolf *
#1 al de los marcianos, donde va a parar. Ya veras las risas que podriamos echarnos con el y sus delirios, y seguro que se lo puliria todo en esa obsesion y no en guerras
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menéame