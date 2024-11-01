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Vance es el favorito de los republicanos a suceder a Trump pero Rubio recorta distancias
El presidente, que no puede volver a presentarse, ha llegado a plantear la posibilidad de una fórmula conjunta Vance-Rubio, aunque no ha aclarado a quién preferiría como candidato presidencial
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Hay una película de Jim Carrey que va con un amigo en una furgoneta perro…
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Golan_Trevize
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Trump and Trumper
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Zamarro
Asi sin mas.
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Solinvictus
Elegir entre kang o kodos, que futuro nos espera
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#5
ur_quan_master
#3
estos dos son infinitamente más babosos y menos inteligentes que kang o kodos.
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#1
mente_en_desarrollo
¿Qué preferimos?
¿El que le quita el sueño que los extraterrestres sean demonios o el que odia el comunismo porque Batista torturó a su familia?
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#2
BastardWolf
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#1
al de los marcianos, donde va a parar. Ya veras las risas que podriamos echarnos con el y sus delirios, y seguro que se lo puliria todo en esa obsesion y no en guerras
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¿El que le quita el sueño que los extraterrestres sean demonios o el que odia el comunismo porque Batista torturó a su familia?