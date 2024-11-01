·
159
698 clics
698
clics
Vamos a hacer una tonelada de dinero con la guerra de Irán [ENG]
El veterano senador republicano Graham parece sugerir que la guerra contra Irán fue lanzada para obtener el control de sus suministros de petróleo.
|
etiquetas
:
trump
,
guerra
,
irán
,
israel
,
usa
actualidad
26 comentarios
#1
rogerius
*
¿Quién lo duda? Controlar el petróleo es controlar el mundo… pero igual el mundo se une contra el aspirante a controlador.
14
K
173
#10
MiguelDeUnamano
#1
La UE y demás incondicionales del "mundo libre" están en modo pagafantas, así que como no se una el resto de países, lo tenemos claro.
7
K
101
#12
rogerius
#10
Que soy un optimista.
1
K
34
#16
MiguelDeUnamano
#12
0
K
15
#13
lordban
#1
Yo te lo dudo. Lindsey Graham es un conocido sionista. Esta declaración es un canto de sirena para convencer de que USA siga metiendo dinero, muertos y reputación en este pozo sin fondo, para avanzar en los intereses de Israel. Si no mienten y dicen que es por petróleo y dinero no hay nada que justifique semejante suicidio nacional. No hay mordida al petróleo que compense el coste de esta guerra, como no lo compensó Iraq, Afganistán, Siria, Libia, etc...
6
K
70
#15
Wachoski
*
#13
bueno, llevan décadas matando a sus jóvenes y masacrando a los de los demás para lucrarse 4 hdp con el oro negro...
Que puede que en este caso se sepa que no van a poder controlarlo, y solo es por Israel, pues no lo sabemos, pero nada sería raro
0
K
6
#18
lordban
#15
A esos 4 hdp no les hace falta mordisquear el petróleo extranjero, los politicos aprueban que USA le mandan billones en ayudas a Israel y esta les devuelve a los politicos una parte en forma de donaciones a sus fundaciones, campañas, etc. Ninguna de las guerras en oriente medio de los últimos 40 años les ha servido para sacar tajada del petróleo, todo lo contrario, ha creado una deuda impagable, lo único que les ha servido para el petróleo es la diplomacia con emiratos, saudís, etc.
0
K
7
#19
Wachoski
#18
no han sacado beneficio de los saqueos en Irak y en menor medida de siria?
0
K
6
#22
rogerius
#13
No pensaba yo en el dinero sino en el control pero, sí, tu argumento es cierto con toda probabilidad. Una canción para los donantes y el electorado MAGA. Pero EEUU busca arrinconar a China. Y eso se hace con petróleo. Con todo el petróleo. Dudo que lo consigan.
0
K
19
#4
cocolisto
"... parece sugerir..."Menudos linces.
4
K
73
#2
jm22381
Sí, ellos. Sin embargo el pueblo americano todavía tiene lo que costó la guerra de Irak en sus deudas...
1
K
32
#3
sleep_timer
Ya es que ni disimulan.
1
K
27
#6
Suigetsu
*
#3
Cuando haces lo que te da la gana. y encima tus alíados grandes defensores del derecho interacional te dicen sí senior a todo, pues ya te dejas de tonterías y malabares diplómaticos .
2
K
31
#25
alehopio
Otros miembros de la Casa Blanca ya lo habían revelado con anterioridad:
Un funcionario de la Casa Blanca (Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca) afirma que "la estrategia a largo plazo" es "obtener todo el petróleo [de Irán]".
Afirma que Estados Unidos debería sacar el petróleo "de las manos de los terroristas", pero, en sus palabras, eso significa literalmente el gobierno iraní.
x.com/RnaudBertrand/status/2030173224773034174
0
K
20
#8
azathothruna
0
K
17
#5
azathothruna
No se ha enterado.
Que no es por el dinero sucio, es para salvar al pueblo elegido zionista
0
K
17
#24
Brill
Me pinchan y no sangro.
0
K
13
#14
Imag0
Pero todavía estamos así??? Es EVIDENTE que desde hace décadas todo lo que hace EEUU es por y para el petróleo.
0
K
13
#17
Tx4
Tonelada de dinero es mas o menos que un gritón de dolares?
0
K
11
#21
porquiño
Pues ya me dirás sin poder pisar el país como lo harán.
0
K
10
#26
Poligrafo
*
No van a hacer dinero por que no van a controlar una mierda... No puedieron controlar a 4 pastores en Afganistan van a controlar un pais como Iran.
Esto no es mas que propaganda para conseguir apoyos o no perder los pocos que a estas alturas les queden.
No saben como salir de esta.
0
K
7
#23
fpove
El video donde despues de secuestrar a Maduro le preguntan por el pueblo y la democracia en Venezuela... jajajaja. Por supuesto contesto que democracia? que pueblo? hemos venido por el petroleo nada mas, es que ya ni disimulan.
0
K
7
#20
Garminger2.0
Las guerras pueden tener componentes de luchas étnicas, religiosas o ideológicas, que mayormente son excusas para crear un enemigo al que odiar, pero la realidad es que SIEMPRE son por motivos económicos: ampliar territorio, controlar recursos, vender armas... siempre, siempre, siempre hay motivaciones económicas detrás.
0
K
7
#11
sliana
Que me dices? Que EEUU utiliza el dinero público y la sangre de sus ciudadanos para que unos pocos en la élite se enriquezcan? Me pinchas y no sangro.
0
K
7
#9
MateriaNegra
Como las declaraciones de este memo son tan estúpidas y anti humanas he tenido la paciente de ver un poquito más allá no vaya a ser que no sea tan tonto el tío y haya alguna exageración el resultado copio y pego Fuentes verificadas y cruzadas. Las declaraciones de Graham están confirmadas por Al Jazeera, Middle East Eye, Wall Street Journal, Raw Story, Daily Caller y The Mirror. En fin ..
0
K
6
#7
vilgeits
¿Pero no estaban matando a la gente para liberarlos? Que lio, ya no sabe uno a quien creer.
0
K
6
