Utilizar el móvil en el inodoro puede aumentar el riesgo de sufrir hemorroides

Un estudio de la Harvard Medical School y el Beth Israel Deaconess Medical Center halló que usar el móvil en el inodoro se asoció con un aumento del 46% del riesgo de hemorroides, tras descartar el efecto de varios factores como edad, sexo, índice de masa corporal, ejercicio físico e ingesta de fibra. La clave: los que usan móvil pasan más tiempo sentados en el inodoro, que no suele tener soporte al suelo pélvico (una silla sí), aumentado la presión en las almohadas hemorroidales.
#7 Ojo, no tan rápido. Por favor lee el final de la entradilla, porque explica que es bastante peor para las hemorroides estar sentado en un inodoro que en una silla o en el sofá. Pego aquí la frase literal del artículo enviado:
- El estudio hace una distinción entre sentarse en el inodoro y otras formas de sentarse prolongadamente (por ejemplo, en una silla de oficina o en el sofá de casa). Estas otras situaciones suelen implicar algún tipo de soporte al suelo pélvico, algo que un asiento de inodoro estándar no ofrece. A diferencia de las creencias históricas que asociaban las hemorroides con el esfuerzo durante la defecación, este estudio no halló que fuera un elemento de riesgo.
