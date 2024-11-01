edición general
Utilizar el móvil en el inodoro puede aumentar el riesgo de sufrir hemorroides

Un estudio de la Harvard Medical School y el Beth Israel Deaconess Medical Center halló que usar el móvil en el inodoro se asoció con un aumento del 46% del riesgo de hemorroides, tras descartar el efecto de varios factores como edad, sexo, índice de masa corporal, ejercicio físico e ingesta de fibra. La clave: los que usan móvil pasan más tiempo sentados en el inodoro, que no suele tener soporte al suelo pélvico (una silla sí), aumentado la presión en las almohadas hemorroidales.

- Paper (abierto): doi.org/10.1371/journal.pone.0329983

ChatGPT #1 ChatGPT
Estar mucho tiempo sentado en el inodoro, independientemente de lo que tengas en las manos, aumenta el riesgo de hemorroides
#9 Hombre_de_Estado *
#1 Sí, exacto, eso mismo explica en la entradilla. Es por el tiempo total sentado en el inodoro, no por el móvil en sí mismo. La cuestión es que el uso del móvil mientras cagas es algo que, casi sin darte cuenta, suele alargar el tiempo sentado; cosa que seguramente no pase si oyes la radio, por ejemplo. Y por eso es bueno que se sepa, porque es algo que muchos hacemos inadvertidamente.

#7 Ojo, no tan rápido. Por favor lee el final de la entradilla, porque explica que es bastante peor para las hemorroides estar sentado en un inodoro que en una silla o en el sofá. Pego aquí la frase literal del artículo enviado:
- El estudio hace una distinción entre sentarse en el inodoro y otras formas de sentarse prolongadamente (por ejemplo, en una silla de oficina o en el sofá de casa). Estas otras situaciones suelen implicar algún tipo de soporte al suelo pélvico, algo que un asiento de inodoro estándar no ofrece. A diferencia de las creencias históricas que asociaban las hemorroides con el esfuerzo durante la defecación, este estudio no halló que fuera un elemento de riesgo.
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#10 No, pero estar sentado horas en una silla tampoco es bueno para la salud de tus hemorroides (aunque ni de lejos es tan malo como el inodoro)

CC #9
#13 Hombre_de_Estado
#11 Sí, se que estar sentado en un inodoro es muy malo para las hemorroides. En una silla o sofá me suena que también es malo, y para la espalda y muchas otras cosas, si te pasas horas y horas sentado.
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#1 ¿Qué tienen que ver las manos con usar el móvil en el baño?
ChatGPT #15 ChatGPT
#12 quizá la gente lo use con las gonadas, mi experiencia es diferente
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#1 Estar sentado mucho tiempo en el inodoro independientemente de donde sea aumenta el riesgo de hemorroides.
ChatGPT #10 ChatGPT
#7 no tiene absolutamente nada que ver estar en un inodoro y en una silla
ur_quan_master #17 ur_quan_master
#1 excepto un dildo anal.
#2 Hombre_de_Estado
Creo que esto puede ser muy útil para muchos meneantes... menea con precaución, y sólo desde el sofá o desde la mesa de la oficina :-D
Alakrán_ #3 Alakrán_
Interesante noticia para leer mientras estás sentado en el inodoro.
Basado en hechos reales.
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Y si es con el vibrador puesto, aún peor.
Khadgar #5 Khadgar
¿"Pasar mucho tiempo sentado en el inodoro puede aumentar el riesgo de sufrir hemorroides" no vendía tanto?
vilgeits #6 vilgeits
Segun como lo uses, si empujas fuerte el movil las metes pa,dentro
#8 sarri
Paper patrocinado por la CEOE :troll:
La_Duquesa #14 La_Duquesa *
Y trabajar 8h te deja secuelas mucho peores. Ya basta de idioteces
Battlestar #16 Battlestar
Aunque depende de lo que estés viendo, te puede aflojar los esfínteres
