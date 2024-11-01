El USS Tripoli ha sido avistado hoy en la isla Diego García por imágenes de satélite chino, antes de dirigirse al Golfo Pérsico [eng]

El USS Tripoli fue avistado haciendo una breve escala en puerto mientras se dirigía a toda velocidad hacia Oriente Medio para unirse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. MizarVision ha estado publicando imágenes de alta resolución de bases estadounidenses, buques de guerra y otros activos militares desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero.