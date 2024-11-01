El USS Tripoli ha sido avistado hoy en la isla Diego García por imágenes de satélite chino, antes de dirigirse al Golfo Pérsico [eng]

El USS Tripoli fue avistado haciendo una breve escala en puerto mientras se dirigía a toda velocidad hacia Oriente Medio para unirse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. MizarVision ha estado publicando imágenes de alta resolución de bases estadounidenses, buques de guerra y otros activos militares desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero.
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Hay otro despliegue en fase de confirmación, el USS San Diego (LPD-22), según los informes más recientes de fuentes militares abiertas sugieren que todavía no se ha unido al grupo que se dirige al Golfo Pérsico. Aunque en principio se informó que el USS San Diego formaba parte del Grupo de Pronta Respuesta Anfibio (ARG) Tripoli junto al USS New Orleans (LPD-18).
Les veo pinta de problemas con las lavadoras.