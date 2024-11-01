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El USS Tripoli ha sido avistado hoy en la isla Diego García por imágenes de satélite chino, antes de dirigirse al Golfo Pérsico [eng]

El USS Tripoli ha sido avistado hoy en la isla Diego García por imágenes de satélite chino, antes de dirigirse al Golfo Pérsico [eng]

El USS Tripoli fue avistado haciendo una breve escala en puerto mientras se dirigía a toda velocidad hacia Oriente Medio para unirse a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. MizarVision ha estado publicando imágenes de alta resolución de bases estadounidenses, buques de guerra y otros activos militares desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , suministros , información , aliados
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7 comentarios
11 3 0 K 221 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Porque nos apetece xD
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pitercio #6 pitercio *
En cuanto se pose cerca de Irán, va a tener una diana pintada en el puente de mando.
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alehopio #3 alehopio
El USS Boxer (LHD-4) zarpó de San Diego el 18-19 de marzo con el USS Portland y el USS Comstock para reforzar las operaciones en el Golfo.

Hay otro despliegue en fase de confirmación, el USS San Diego (LPD-22), según los informes más recientes de fuentes militares abiertas sugieren que todavía no se ha unido al grupo que se dirige al Golfo Pérsico. Aunque en principio se informó que el USS San Diego formaba parte del Grupo de Pronta Respuesta Anfibio (ARG) Tripoli junto al USS New Orleans (LPD-18).
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#3 Vaya, es el momento ideal para que Corea del Norte invada EE.UU.
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#2 cKr1
Van a ir a recoger el premio, malpensados, que sois unos malpensados
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#5 Tronchador.
es.wikipedia.org/wiki/USS_Tripoli_(LHA-7)?wprov=sfla1
Les veo pinta de problemas con las lavadoras.
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#7 DonaldBlake
Debería ir a Trípoli y pedir perdón a los libios por la mierda de país que les han dejado.
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menéame