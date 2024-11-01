El uso del velo integral en España: una práctica "residual" de la que Vox quiere sacar tajada en su cruzada contra los migrantes

Cuestiones jurídicas conflictivas para un debate con perspectiva de género que han prohibido el velo integral en Europa en espacios públicos. Prohibiciones hay en ocho países, según la jurista Eugenia Relaño: estos son Francia, Bélgica, Bulgaria, Austria, Dinamarca, Países Bajos parcialmente, Suiza y Portugal.
| etiquetas: velo , vox , españa
Si admitimos velo integral, deberíamos admitir motoristas con cascos
Esas mismas leyes que quieren utilizar para imponer reglas de vestimenta se pueden utilizar también para obligar a que las mujeres vayan con el pelo tapado o para prohibir los pantalones cortos.
Nunca entenderé a la nueva izquierda defendiendo la alienación de las masas.