edición general
6 meneos
8 clics
El uso del velo integral en España: una práctica "residual" de la que Vox quiere sacar tajada en su cruzada contra los migrantes

El uso del velo integral en España: una práctica "residual" de la que Vox quiere sacar tajada en su cruzada contra los migrantes

Cuestiones jurídicas conflictivas para un debate con perspectiva de género que han prohibido el velo integral en Europa en espacios públicos. Prohibiciones hay en ocho países, según la jurista Eugenia Relaño: estos son Francia, Bélgica, Bulgaria, Austria, Dinamarca, Países Bajos parcialmente, Suiza y Portugal.

| etiquetas: velo , vox , españa
5 1 0 K 61 actualidad
12 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
plutanasio #2 plutanasio
Es residual ahora. También en Europa poner jardineras en las entradas de los mercadillos de Navidad eran algo residual y así tantas y tantas cosas xD xD xD
3 K 38
ombresaco #3 ombresaco
Aunque sea ínfimo, un repartidor con casco no puede entrar según donde por seguridad, pero se hacen excepciones por religión.

Si admitimos velo integral, deberíamos admitir motoristas con cascos
4 K 37
wata #8 wata
#3 O gente de NN manifestándose con pasamontañas.
0 K 12
Gry #1 Gry
Si les discriminas y formas guetos cuando son pocos vas a tener un problema muy gordo cuando se conviertan en mayoría.

Esas mismas leyes que quieren utilizar para imponer reglas de vestimenta se pueden utilizar también para obligar a que las mujeres vayan con el pelo tapado o para prohibir los pantalones cortos. :-P
1 K 16
MalvadoAspersor #5 MalvadoAspersor
#1 Por eso hay que matar a la víbora cuando es pequeña. antes de que crezca. El islamismo (cualquier religión coactiva, de hecho) es perjudicial para la convivencia y para la democracia.

Nunca entenderé a la nueva izquierda defendiendo la alienación de las masas.
2 K 16
wata #7 wata
#5 Metes al sionismo en el mismo saco?
0 K 12
ombresaco #12 ombresaco
#5 ¿hay alguna religión que no sea coactiva? Quiero decir, que se puede creer en la existencia de una conciencia superior que se preocupa por el universo, pero no nos pide nada a cambio... seríá una opinión filosófica, pero no llegaría a religión, no?
0 K 12
#11 ernovation
#1 Cuando los islamistas sean mayoría, no querrás estar viviendo aquí.
0 K 7
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Y otro tiro de la izquierda en el pie. Defendiendo una puta religión que encima hace de menos a las mujeres. Ni idea del motivo por el que pierden votos...
0 K 12
Ilunabarra #9 Ilunabarra
Si la "izquierda" fuera feminista también estaría a favor de prohibir esas "costumbres".
0 K 10
#10 ernovation
No tiene nada de residual, muy al contrario es una novedad.
0 K 7
#4 Borgiano
Progres en el Congreso votando a favor del Burka, el chiste se cuenta solo
1 K 6

menéame