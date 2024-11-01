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Urtasun denuncia el "estruendoso silencio" de PP y Vox tras las "amenazas" de Netanhayu a España

Urtasun denuncia el "estruendoso silencio" de PP y Vox tras las "amenazas" de Netanhayu a España

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado este sábado que el PP y Vox hayan respondido con un "estruendoso silencio" las últimas "amenazas" vertidas contra España por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "PP y Vox cuando se trata de elegir entre España y Netanyahu, siempre eligen Netanyahu", se ha lamentado.

| etiquetas: urtasun , pp , vox , silencio , amenazas , netanyahu
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9 comentarios
30 6 0 K 313 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Nada nuevo en los traidores.
9 K 131
#6 CuiProdestHocBellum
La derechusma española siempre ha traicionado a los españoles. Lo hizo cuando permitió que nazis alemanes y fascistas italianos vinieran a matar españoles a modo de entrenamiento de lo que seria la segunda guerra mundial. Y lo hará cuantas veces necesite asesinar a miles de españoles. Abrirá de par en par las puertas a los enemigos de España, y asi mantendrán el poder.
No pierden la ocasión de demostrar que ellos y sus votantes no tienen patria, solo odio y maldad.
6 K 74
Jakeukalane #4 Jakeukalane
Atentado en los próximos 2 años.
2 K 40
#3 marcotolo
no se puede esperar que alguien que simpatiza
con un dictador de mierda que asesino a miles de personas en españa,
dijeran nada sobre otro genocida de mierda,
3 K 38
#5 Rbbc *
Anteponen sus ideas a su país. Es su forma de ser "patriotas".
Y un recado para los militares que son adeptos a estos partidos: si los que joden a militares españoles son Israelíes o estadounidenses, estáis vendidos.
3 K 33
hackerman #2 hackerman
Les gusta ma el dinero que españita...
2 K 19
#9 Nusku
Subastarían a sus primogénitos al mejor postor con tal de rascar un milímetro más de poder.
0 K 10
Thirsty #7 Thirsty
En vez de gastarse los impuestos en bonos estúpidos, podía darlos al ministerio de vivienda para solucionar algo el tema de la vivienda, que para algo existe un ministerio de la vivienda, o si no vale para nada que lo cierren. O para evitar desahucios etc, etc, pero está ahí en su sillón pasando el rato.
0 K 9
#8 omega7767
#7 claro, se ve que este gobierno tiene una prioridad enorme en tema de vivienda .....
0 K 11

menéame