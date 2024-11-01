Urtasun denuncia el "estruendoso silencio" de PP y Vox tras las "amenazas" de Netanhayu a España

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado este sábado que el PP y Vox hayan respondido con un "estruendoso silencio" las últimas "amenazas" vertidas contra España por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "PP y Vox cuando se trata de elegir entre España y Netanyahu, siempre eligen Netanyahu", se ha lamentado.
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No pierden la ocasión de demostrar que ellos y sus votantes no tienen patria, solo odio y maldad.
con un dictador de mierda que asesino a miles de personas en españa,
dijeran nada sobre otro genocida de mierda,
Y un recado para los militares que son adeptos a estos partidos: si los que joden a militares españoles son Israelíes o estadounidenses, estáis vendidos.