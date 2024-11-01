edición general
8 meneos
47 clics
Unos biotecnólogos del Technion demuestran que los hombres y las mujeres digieren los alimentos de forma diferente

Unos biotecnólogos del Technion demuestran que los hombres y las mujeres digieren los alimentos de forma diferente

Un estudio reciente publicado en 2025 ha descubierto que hombres y mujeres procesan de forma diferente las proteínas de la leche y de las bebidas vegetales como la de avena. Y no estamos hablando solo de tolerancia a la lactosa. Hablamos de cómo el sistema digestivo libera compuestos bioactivos que pueden afectar desde la salud ósea hasta el metabolismo.

| etiquetas: hombres , mujeres , diferentes
7 1 0 K 94 ciencia
11 comentarios
7 1 0 K 94 ciencia
#1 hokkien
También depende de la microbiota del individuo, no?
1 K 24
#5 Pkpkpk
#1 por supuesto, y del estilo de vida, etc., pero las hormonas también tienen mucho que ver en cómo se sintetizan los alimentos y para qué los va a usar el cuerpo. Me parece súper interesante.
2 K 32
Spirito #2 Spirito
No voy a comentar nada sobre lo de comer porque quiero sobrevivir. :troll:
1 K 19
#3 Zambombaplayer
Carne, huevos y leche ????
1 K 16
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#3 he visto títulos de pelis porno más sutiles xD
0 K 10
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
Algún meneante que viva en sagrado matrimonio o concubinato pecaminoso nos puede informar si esto es así y su pareja digiere de manera diferente el cocido del domingo que comen en casa de los suegros.
0 K 10
panda23 #6 panda23
#4 no hace falta vivir en pareja, te vas a los baños del centro comercial mas cercano y hueles ambos baños. El de los hombres siempre da puto asco y no es porque se limpie menos.
1 K 13
#7 Katos
El propio dimorfismo sexual es la pita evidencia que no nos podemos dedicar a lo mismo ni somos lo mismo

Estamos diseñados biológicamente desde nuestro tatatatatarabuelo monte para llegar hasta aquí y funcionar conjuntamente en parejas o grupos mixtos.

Defender la guerra de sexos es de ser cortos en todos los niveles, social biológico evolutivo, y cultural.
0 K 9
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#7 buf que machista... Somos iguales en todo excepto en lo que ellas son mejores. No hay más
0 K 10
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Patriarcado sin duda...
0 K 10
estemenda #11 estemenda
No hay más que ver lo bien que se nos da tirarnos un pedaco mientras que ellas están siempre con los gases y el aerored :troll:
0 K 11

menéame