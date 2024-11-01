Uno de los periódicos alemanes más prestigiosos define a Pedro Sánchez con una frase que traerá cola en España

El Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), uno de los periódicos más prestigiosos de Alemania, ha dedicado un artículo amplio a analizar la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien define como "la estrella política de la izquierda internacional" que "no cuenta con mayoría en su país". El rotativo alemán señala que el lema de Sánchez parece ser últimamente "muchos enemigos, mucho honor: "Tras Donald Trump, el presidente del Gobierno español ha puesto ahora la mira en Benjamín Netanyahu."