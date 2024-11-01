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Uno de los periódicos alemanes más prestigiosos define a Pedro Sánchez con una frase que traerá cola en España

Uno de los periódicos alemanes más prestigiosos define a Pedro Sánchez con una frase que traerá cola en España

El Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), uno de los periódicos más prestigiosos de Alemania, ha dedicado un artículo amplio a analizar la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien define como "la estrella política de la izquierda internacional" que "no cuenta con mayoría en su país". El rotativo alemán señala que el lema de Sánchez parece ser últimamente "muchos enemigos, mucho honor: "Tras Donald Trump, el presidente del Gobierno español ha puesto ahora la mira en Benjamín Netanyahu."

| etiquetas: periodico , alemania , pedro sanchez , estrella politica , izquierda
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28 comentarios
23 5 3 K 132 politica
#7 MPPC
#3 Si, si, eres muy original y divertido, una joya.
3 K 40
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#7 gracias galán.
3 K 16
#14 MPPC
#8 de nada rojelio
1 K 18
#19 pirat
#7 Ni caso.
0 K 9
#5 malarte
¿Alguien se imagina algún artículo en un medio internacional, no digo ya laudatorio, del gañán de Feijoo?
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Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#10 como alguna vez llegue a gobernar, cosa muy muy improbable, verás que poda le meto al número de funcionarios en este país.
3 K 16
#13 fremen11
#12 Antes te asesinan.......lo correcto es que las nuevas plazas que salgan no tengan estatus de funcionario, sino de laboral indefinido y que los funcionarios se vayan extinguiendo.....
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Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#13 pues algo hay que hacer.
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#11 fremen11 *
Vaya un panfleto!! Vamos, decir que Sánchez es de izquierdas......
0 K 11
edipo_rey #16 edipo_rey
no podrás creer la cola que traerá! las redes arderán
0 K 9
#17 luckyy
feijo no es la estralla de la izquierda internacional porque no quiere.

Hay que ser lamebotas!!+
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#20 omega7767
#17 por no querer, ni ha querido el premio Nobel
1 K 20
Macnulti_reencarnado #26 Macnulti_reencarnado
#25 el mío y el de las personas con un mínimo de inteligencia.
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Fariseo #27 Fariseo
#26 Dime de qué presumes...
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elgranpilaf #28 elgranpilaf
#26 Pero mínimo mínimo, vamos tirando a ninguna
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Chepacoletariado #22 Chepacoletariado
Como rendís pleitesía al Amo Sanxe  media
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Macnulti_reencarnado #24 Macnulti_reencarnado
#22 de estos, la mitad cobran en promesas.
1 K 14
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Rojelios, la papilla, a merendar.
7 K -39
#2 MPPC *
#1 Has podrido el palabro rojelios, de tanto escupirlo. :-D
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Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
#2 a que mola? No veas como saltais.
4 K 4
elgranpilaf #4 elgranpilaf *
#1 Tú ya te has tomado todo el cuenco de friskies que te han puesto tus amos?
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Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#4 yo tengo mi trabajo y mi renta, galán. Y trabajo hasta julio para el estado desde que gobierna el perro.
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#10 fremen11
#6 Como mola ser funcionario....
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Cehona #21 Cehona
#1 Pero con tropezones de fruta  media
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Macnulti_reencarnado #23 Macnulti_reencarnado
#21 ese fué comunista de joven. Ejemplo de que hay quienes maduran y quienes se quedan siempre viviendo en la adolescencia.
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Fariseo #25 Fariseo
#23 Inquietante concepto de madurar el tuyo, dremía!
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menéame