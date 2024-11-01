UNICEF denuncia que 600 niños han muerto o resultado heridos por ataques de Israel contra Líbano

UNICEF ha denunciado este viernes que cerca de 600 niños han muerto o resultado heridos por la ofensiva lanzada el 2 de marzo por Israel contra Líbano, incluidos más de 30 fallecidos y cerca de 150 heridos por la oleada de bombardeos perpetrada el miércoles por las tropas israelíes contra diversos puntos del país, incluido el centro de la capital, Beirut. "La violencia en Líbano sigue teniendo consecuencias devastadoras para la infancia", ha dicho el organismo, que ha resaltado que recibe informes sobre el rescate de niños "entre los escombros