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UNICEF denuncia que 600 niños han muerto o resultado heridos por ataques de Israel contra Líbano

UNICEF denuncia que 600 niños han muerto o resultado heridos por ataques de Israel contra Líbano

UNICEF ha denunciado este viernes que cerca de 600 niños han muerto o resultado heridos por la ofensiva lanzada el 2 de marzo por Israel contra Líbano, incluidos más de 30 fallecidos y cerca de 150 heridos por la oleada de bombardeos perpetrada el miércoles por las tropas israelíes contra diversos puntos del país, incluido el centro de la capital, Beirut. "La violencia en Líbano sigue teniendo consecuencias devastadoras para la infancia", ha dicho el organismo, que ha resaltado que recibe informes sobre el rescate de niños "entre los escombros

| etiquetas: unicef , denuncia , 600 niños , muertos , heridos , líbano
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
cocolisto #1 cocolisto
Me gustaria saber dónde están los que claman contra el aborto y callan ante el asesinato de niños.
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Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Rezando en sus iglesias para que Israel termine pronto el trabajo. Amén.
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makinavaja #8 makinavaja
#3 ¿No se supone que los cristianos odian a los judios por matar al hijo de su dios, y los consideran herejes? :troll: :troll: :troll:
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D303 #5 D303 *
#1 En el mitin de Abascal llamando JuanMa Moruno al presidente con el que pactan en Andalucía los recortes en Sanidad.

Relacionada. www.meneame.net/story/santiago-abascal-llama-juanma-moreno-juanma-moru
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makinavaja #7 makinavaja
#1 Los Abogados Cristianos es que tienen mucho lio ultimamente... :troll: :troll:
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MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#1 Celebrándolo, posiblemente.
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ur_quan_master #10 ur_quan_master *
#1 Por todos lados, lamentablemente.
Los que se preocupan tantísimo por el velo de las mujeres iranís y no tanto del machismo patrio también van a dejar correr esto.
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karakol #6 karakol
Ojalá existiera el infierno y ardieran allí los asesinos por toda la eternidad, porque la justicia humana ni está, ni se le espera.
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A.more #2 A.more
Y donde están los que hacen las listas de terroristas. Han asesinado más inocentes los genocidas que todo el terrorismo en la historia
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unaqueviene #4 unaqueviene
Y Gaza no está en sus mapas o qué?
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menéame