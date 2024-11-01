edición general
Una casa muy fuerte  

Anuncio de vivienda "muy fuerte" de la inmobiliaria Attic

skaworld #2 skaworld
Me pregunto si el propietario de la casa esta de acuerdo con esa estrategia de venta y si es asi, si la coca la pilla tambien en la inmobiliaria.
#3 Marcus78
Se han tomado coca-cola y allí esta el resultado
Herumel #5 Herumel
#3 Todos, todos, hemos pensado en lo mismo, madre mía, y los verán sus familias y padres, etc... esposas no lo tengo claro, por que no se que hay más en el anuncio Cocaína o Testosterona.
jonolulu #1 jonolulu
Y además la hipoteca a tipo fijo...
uyquefrio #15 uyquefrio
Cada pelotazo tiene su fauna; en los 90 y con el milagro español sugieron muchos poceros, ahora que son los tiempos del tiktok y la testosterona tenemos esto.
Milmariposas #12 Milmariposas
La casa es fea de cojones.
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
Han logrado publicidad viral, que seguramente es lo que buscaban, y solo les ha costado un vídeo y la dignidad. Si parece estupido pero funciona no es estúpido.
Galero #16 Galero
Qué ascazo me ha dado :palm:
SeñorPeabody #4 SeñorPeabody
¿Quién puede ver este anuncio y decir "esta es la buena"?
#6 exeware
#4 alguien de nueva zelanda?
skaworld #7 skaworld
#4 #6 ¡Vendida!  media
LokoYo_ #8 LokoYo_
¿Alguien me explica por qué algunos pueden pensar que esto es relevante de algún tipo?
1- ¿Por que a la gente le gusta ver a otros haciendo el ridículo?
2- ¿Alguna especie de humor que cuela entre las personas?
3- ¿Creen que ese marketing le ayuda a vender su producto?
#9 Marcus78
#8 viral se ha hecho. Ese es el objetivo
LokoYo_ #10 LokoYo_
#9 Quiero entender porque se ha echo viral.
porque hay gente que lo sigue compartiendo.
porque yo lo cerre a las 3 segundo cuando vi que era un grupo de viejovenes adolecentes haciendo el palurdo.
Genuinamente quiero entender que otras personas el ven de valor a esto para que se haga viral
#11 Marcus78
#10 yo igual llegue al segundo 10, pero no mas.
jonolulu #14 jonolulu *
#8 Porque es definitorio del momento del mercado de la vivienda, tan sencillo como eso. Ahora, si te quedas simplemente en el anuncio...

Mira:
www.meneame.net/story/2012-rodrigo-rato-formacion-tortuga
