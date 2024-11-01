·
9
meneos
353
clics
Una casa muy fuerte
Anuncio de vivienda "muy fuerte" de la inmobiliaria Attic
|
etiquetas
:
attic
,
casa
,
vivienda
,
anuncio
9
0
1
K
91
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
0
1
K
91
actualidad
Comentarios destacados:
#2
skaworld
Me pregunto si el propietario de la casa esta de acuerdo con esa estrategia de venta y si es asi, si la coca la pilla tambien en la inmobiliaria.
5
K
74
#3
Marcus78
Se han tomado coca-cola y allí esta el resultado
4
K
54
#5
Herumel
#3
Todos, todos, hemos pensado en lo mismo, madre mía, y los verán sus familias y padres, etc... esposas no lo tengo claro, por que no se que hay más en el anuncio Cocaína o Testosterona.
2
K
35
#1
jonolulu
Y además la hipoteca a tipo fijo...
0
K
13
#15
uyquefrio
Cada pelotazo tiene su fauna; en los 90 y con el milagro español sugieron muchos poceros, ahora que son los tiempos del tiktok y la testosterona tenemos esto.
0
K
12
#12
Milmariposas
La casa es fea de cojones.
0
K
12
#13
Enésimo_strike
Han logrado publicidad viral, que seguramente es lo que buscaban, y solo les ha costado un vídeo y la dignidad. Si parece estupido pero funciona no es estúpido.
0
K
11
#16
Galero
Qué ascazo me ha dado
0
K
9
#4
SeñorPeabody
¿Quién puede ver este anuncio y decir "esta es la buena"?
0
K
7
#6
exeware
#4
alguien de nueva zelanda?
0
K
10
#7
skaworld
#4
#6
¡Vendida!
2
K
27
#8
LokoYo_
¿Alguien me explica por qué algunos pueden pensar que esto es relevante de algún tipo?
1- ¿Por que a la gente le gusta ver a otros haciendo el ridículo?
2- ¿Alguna especie de humor que cuela entre las personas?
3- ¿Creen que ese marketing le ayuda a vender su producto?
0
K
7
#9
Marcus78
#8
viral se ha hecho. Ese es el objetivo
0
K
6
#10
LokoYo_
#9
Quiero entender porque se ha echo viral.
porque hay gente que lo sigue compartiendo.
porque yo lo cerre a las 3 segundo cuando vi que era un grupo de viejovenes adolecentes haciendo el palurdo.
Genuinamente quiero entender que otras personas el ven de valor a esto para que se haga viral
0
K
7
#11
Marcus78
#10
yo igual llegue al segundo 10, pero no mas.
0
K
6
#14
jonolulu
*
#8
Porque es definitorio del momento del mercado de la vivienda, tan sencillo como eso. Ahora, si te quedas simplemente en el anuncio...
Mira:
www.meneame.net/story/2012-rodrigo-rato-formacion-tortuga
0
K
13
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
