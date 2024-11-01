edición general
11 meneos
92 clics
2012: Rodrigo Rato y la formación tortuga

2012: Rodrigo Rato y la formación tortuga

Rodrigo Rato presencia la táctica de la formación tortuga en la convención de agentes inmobiliarios de Noteges

| etiquetas: rato , burbuja , inmobiliaria , vivienda , crisis
9 2 0 K 153 Hemeroteca
4 comentarios
9 2 0 K 153 Hemeroteca
#2 mrM4
Se empieza así y se termina recomendando hipotecas a tipo fijo :-D
2 K 31
Huaso #4 Huaso
#2 … tortuga la que llevaban estos  media
1 K 21
uyquefrio #1 uyquefrio
¡Muera la inteligencia!
0 K 12
skaworld #3 skaworld
Luego cuando petó la cosa reputados tertulianos haciendo predicciones a toro pasado y dicinedo vaya sorpresa... nadie se lo vio venir... y dices no si ya...
0 K 12

menéame