Ultraderecha de ultratumba  

La viñeta de Waldo Matus

Comentarios destacados:      
#1 Febrero2027
Los zombis, políticamente hablando, haciendo viñetas sobre zombis. Curioso
12
#6 Delay
#1 ¿Si están tan muertos por qué seguís haciendo campaña contra ellos? :roll:
y encima cobrando en cacahuetes.
1
#2 Quel
Ultraizquierda señalando a la ultraderecha. Si es que hay que reírse.
:roll:
5
#11 anarion321
La mejor campaña en su contra es ponerles un micro delante.
4
#10 Meneador_Compulsivo
Podemos sufriendo para llegar a los 6.000 votos en TODO Aragón y el panfleto de Iglesias hablando de ultratumba xD xD
3
#12 Febrero2027
#10 En fin  media
2
#5 Catapulta
Ultratruño de ultraviñeta. Un Meme clásico con un dibujo.
4
#13 DonBoton
- Pablo, hay que dejar de usar el Francomodín cada vez que nos quedamos sin argumentos, se va a notar demasiado que tomamos a nuestros lectores por retrasados mentales

- Sujétame el cubata, que voy a refrescarme al baños
2
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Quién está en ultratumba es Podemos.
En Aragón de 14 a cero
3
#14 starwars_attacks
#7 por llenar españa de inmigrantes y decir que no pasa nada. Si no fueran tan gilis en eso, la gente les votaría y podrían hacer todo lo demás de su programa político.
1
#3 Torrezzno
Muy pobre si..
1
#9 Febrero2027
en realidad basta con dejar que hablen ellos solos.
Lo sorprendente es la sobre presencia de Podemos en medios y tertulias cuando son un partido residual. Debe ser por qué les parece exótico
1
#4 eteriel
Qué triste tener que floodear para ocultar ciertas cosas… tristísimo como algunos resultados
1
#8 eltxoa
Hay que ir a votar. No basta con pasarse la tarde aquí llamando fascista a los demás usuarios. ZERO!!!
0
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Pues la participación ha subido, algo no cuadra en tu comentario cuando Alvise consigue el doble de votos que Podemos
www.meneame.net/story/acabo-fiesta-alvise-perez-rozan-3-duplica-podemo
0

