9
meneos
266
clics
Ultraderecha de ultratumba
La viñeta de Waldo Matus
|
etiquetas
:
ultraderecha
,
viñeta
,
waldo matus
8
1
3
K
126
Viñetas
15 comentarios
Comentarios destacados:
#1
Febrero2027
Los zombis, políticamente hablando, haciendo viñetas sobre zombis. Curioso
12
K
101
#6
Delay
#1
¿Si están tan muertos por qué seguís haciendo campaña contra ellos?
y encima cobrando en cacahuetes.
1
K
40
#2
Quel
Ultraizquierda señalando a la ultraderecha. Si es que hay que reírse.
5
K
70
#11
anarion321
La mejor campaña en su contra es ponerles un micro delante.
4
K
57
#10
Meneador_Compulsivo
Podemos sufriendo para llegar a los 6.000 votos en TODO Aragón y el panfleto de Iglesias hablando de ultratumba
3
K
46
#12
Febrero2027
#10
En fin
2
K
37
#5
Catapulta
Ultratruño de ultraviñeta. Un Meme clásico con un dibujo.
4
K
43
#13
DonBoton
*
- Pablo, hay que dejar de usar el Francomodín cada vez que nos quedamos sin argumentos, se va a notar demasiado que tomamos a nuestros lectores por retrasados mentales
- Sujétame el cubata, que voy a refrescarme al baños
2
K
37
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
Quién está en ultratumba es Podemos.
En Aragón de 14 a cero
3
K
37
#14
starwars_attacks
#7
por llenar españa de inmigrantes y decir que no pasa nada.
Si no fueran tan gilis
en eso,
la gente les votaría
y podrían hacer todo lo demás de su programa político.
1
K
17
#3
Torrezzno
Muy pobre si..
1
K
27
#9
Febrero2027
en realidad basta con dejar que hablen ellos solos.
Lo sorprendente es la sobre presencia de Podemos en medios y tertulias cuando son un partido residual. Debe ser por qué les parece exótico
1
K
17
#4
eteriel
Qué triste tener que floodear para ocultar ciertas cosas… tristísimo como algunos resultados
1
K
16
#8
eltxoa
Hay que ir a votar. No basta con pasarse la tarde aquí llamando fascista a los demás usuarios. ZERO!!!
0
K
12
#15
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#8
Pues la participación ha subido, algo no cuadra en tu comentario cuando Alvise consigue el doble de votos que Podemos
www.meneame.net/story/acabo-fiesta-alvise-perez-rozan-3-duplica-podemo
0
K
8
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
