edición general
10 meneos
21 clics

La ultraderecha, en auge en Catalunya, un 25% del Parlament en manos de Aliança y Vox

El 'CIS catalán' ha publicado el último barómetro del año confirmando que la llegada de Aliança Catalana al hemiciclo catalán es una realidad y que, lejos de ser una 'moda pasajera', son una fuerza muy a tener en cuenta. No solo crece de forma explosiva Aliança Catalana, también lo hace Vox, que ha superado al PP, para ser la primera fuerza de derechas estatal. La izquierda todavía puede mantenerse en el poder, gracias a una alianza entre PSC, ERC y Comuns, la realidad es que esa alianza ha perdido algo de fuerza en favor de las derechas.

| etiquetas: cataluña , barómetro , ultraderecha , aliança , vox
8 2 0 K 143 Cataluña
15 comentarios
8 2 0 K 143 Cataluña
Comentarios destacados:    
Barney_77 #1 Barney_77
Todo se solucionará con la independencia.
4 K 45
autonomator #10 autonomator
Ya lo predijo el Mencey en el exilio
youtu.be/sQ4x4In9wGg?si=5kPwzFNCMAxrE4uh
0 K 13
jonolulu #2 jonolulu
No veo a Vox apoyando a Aliança ni a Junts. Ni a ERC apoyando a Aliança, ni viceversa.
0 K 12
#4 kaos_subversivo
#2 vox venderia a su madre por una bolsa de cacahuetes. Si les saliesen los números harían cualquier cosa. La pela es la pela
1 K 24
desastrecolosal #5 desastrecolosal *
#2 Los de Podemos (equal PCE) calladitos, que así es mejor.

EDIT: con copia a #_4 que ha usado el komodin del ignore para esquivar las réplica y esperar que los "nuevos" que entren en MNM se traguen su discurso.

Ya está todo inventao
3 K 25
jonolulu #7 jonolulu
#5 ¿Qué dice? ¿Quiere bolsa?
0 K 12
desastrecolosal #9 desastrecolosal
#7 Te quiero!
0 K 6
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
La gente no sabe votar.
0 K 8
ehizabai #3 ehizabai
¿Es aquí donde, con VOX en tercera posición y subiendo, dicen "qué mal los catalanes, qué fachas son"?
0 K 8
#12 Tailgunner *
#3 sí, y no te olvides de los nazionalistas vascos, los más fascistas de todos: banderitas y pulseritas de su banderucha, imposición de idioma y cultura (ambas inventadas hace poco más de 10 años pero imponiéndolas como milenarias), afán de separarse de todo lo español, persecución, acoso, señalamiento y ataques físicos y psicológicos al extranjero (español)... hitler se sienta a la izquierda de estos seres de luz... gora hitler! es el nuevo grito nazionalista...
0 K 6
ehizabai #13 ehizabai
#12 Y, ¿dónde dices que echan la peli?
0 K 8
#15 Prusianodelsur
#13 Hay sectores de la federación socialista de Vizcaya maniobrado para crear una Alianza Vasca presidida por alguna Itziar Orriols
Todo llega
Vascongadas no puede seguir viviendo políticamente en 1995
0 K 6
Glidingdemon #8 Glidingdemon
La basura_reencarnada tampoco
0 K 7
Chepacoleta #11 Chepacoleta *
Viendo como se está quedando el califato de Qatarlunya no me sorprende la verdad.
Nuevos vientos soplan en Europa
0 K 6
#14 Prusianodelsur
Que cosas
El oasis catalán. Esos europeos gafapasta que nos hacen un favor compartiendo país con mesetarios follacabras tienen más % de ultraderecha que Murcia

Que cosas tú

En el PNV hay sectores ideando una alianza vasca hartas de la federación socialista de Vizcaya antes conocida como la PNv
0 K 6

menéame