La ultraderecha, en auge en Catalunya, un 25% del Parlament en manos de Aliança y Vox

El 'CIS catalán' ha publicado el último barómetro del año confirmando que la llegada de Aliança Catalana al hemiciclo catalán es una realidad y que, lejos de ser una 'moda pasajera', son una fuerza muy a tener en cuenta. No solo crece de forma explosiva Aliança Catalana, también lo hace Vox, que ha superado al PP, para ser la primera fuerza de derechas estatal. La izquierda todavía puede mantenerse en el poder, gracias a una alianza entre PSC, ERC y Comuns, la realidad es que esa alianza ha perdido algo de fuerza en favor de las derechas.