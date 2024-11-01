‘La última persona de la que necesitamos ayuda es Zelensky’: Trump rechaza la ayuda del líder ucraniano en la guerra de Irán [ENG]

En medio de la escalada de la guerra en Asia occidental, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado (14 de marzo) que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es la última persona de la que Estados Unidos necesitaría ayuda para luchar con Irán. Trump hizo estas declaraciones después de que Zelensky a principios de este mes ofreciera ayudar a las fuerzas estadounidenses y sus aliados a interceptar drones iraníes utilizando la experiencia del ejército ucraniano en defenderse de los drones rusos.