edición general
6 meneos
3 clics

‘La última persona de la que necesitamos ayuda es Zelensky’: Trump rechaza la ayuda del líder ucraniano en la guerra de Irán [ENG]

En medio de la escalada de la guerra en Asia occidental, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado (14 de marzo) que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es la última persona de la que Estados Unidos necesitaría ayuda para luchar con Irán. Trump hizo estas declaraciones después de que Zelensky a principios de este mes ofreciera ayudar a las fuerzas estadounidenses y sus aliados a interceptar drones iraníes utilizando la experiencia del ejército ucraniano en defenderse de los drones rusos.

| etiquetas: zelensky , ayuda , trump , oriente medio , irán , ormuz , furia épica
6 0 1 K 76 actualidad
6 comentarios
6 0 1 K 76 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Zelensky que no te enteras. Ya no importas y como siempre EE.UU te deja tirado como una colilla asúmelo. Menos mal que los Kurdos han aprendido.
3 K 50
Cehona #6 Cehona
#1 Zelensky no tiene el premio nobel de la paz para ofrecerselo a Trump, pero el resultado es el mismo.
Hombres/mujeres de paja para sus objetivos económicos.
Y Europa de comparsa.
0 K 16
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Lo dijo ayer en una entrevista en la NBC, por si a alguien le interesa la entrevista completa:

www.nbcnews.com/politics/donald-trump/iran-negotiate-ceasefire-deal-tr

Trump afirma que Irán está dispuesto a negociar un alto el fuego, pero él no está dispuesto a llegar a un acuerdo :wall:
1 K 29
tul #5 tul
#2 lo arregla todo mintiendo por suerte cada vez mas gente se da cuenta de que es un mentiroso sin palabra
1 K 29
#4 Suleiman
Increíble....
0 K 13

menéame