El juez mantiene al exministro Ábalos en libertad

El juez Leopoldo Puente ha decidido mantener en libertad al exministro José Luis Ábalos tras su comparecencia de esta mañana. Sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no había pedido para él la prisión provisional, como sí han hecho las acusaciones populares.
Todo es pecado, nunca se escuche a impuro. Solo mi verdad es la verdad. Dios está de mi lado. Yo soy la ley y la justicia
Cuando metieron esa morcilla en una resolución judicial que luego fue eliminada e hizo caer al gobierno de Rajoy estaba también de nuestro lado?
15 años de casó Gurtel con cientos de detenidos e investigados estaba también de nuestro lado?
Griñan cuando entra en la cárcel?
O cuando se muere? Una de las dos lleva 6 años sin cumplirse
O si?
Ya me pierdo
Y los jóvenes, el ejercito, la policía, los empresarios, los autónomos, los presentadores de Antena 3, toda la UE, los taxistas....
Todos fachas
Menos mal que os quedan las jubiladas
LA MAYORIA de los jueces son unos putos fascistas de mierda, otros no lo son, lo pillas ya o vas a seguir haciendo payasadas intentando negarlo
De nada
Ahora me voy a ver el rincón de Espe con Esperanza Aguirre y Tomás Gómez de invitado estrella
El asco a Pedro Sánchez crea amistades locas e incluso hay gente que se conoce, folla, se casa y forma familias bajo un odio mutuo a Sánchez
youtu.be/2bTpfLMQauk?si=SfEr_gH6i0bNXOEj
Que grande es Espe. Limpia, sin un gramo de corrupción, presidenta de grandes mayorías absolutas, referente de la derecha
Cantante
youtu.be/KbhRtidsmGw?si=2BYJTYObo8aaZWd-
Showoman completa
Un mito
Una mujer de derechas
Es decir
Diosa
Si es que hay que quererlos.
Y donde s huevos duros Leopoldo; si quieres sacar diputados del congreso por tus cojones togados no ... a cumplir la cosniticion y pedir suplicatorio. Faltaría más que en España no mandarán los representantes elegidos por españoles con su voto sino funcionarios judiciales de tres al cuarto.
Da mucho asco está judicatura. Se le ven las costuras cada día.