El juez mantiene al exministro Ábalos en libertad

El juez mantiene al exministro Ábalos en libertad

El juez Leopoldo Puente ha decidido mantener en libertad al exministro José Luis Ábalos tras su comparecencia de esta mañana. Sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no había pedido para él la prisión provisional, como sí han hecho las acusaciones populares.

21 comentarios
Comentarios destacados:      
#7 Leon_Bocanegra
#6 tus tochopost manipulando, mintiendo y tergiversando me producen vomitera. Así que no me pienso leer la puta basura que hayas escrito ahí.
#9 Somozano
#7 sois como el tribunal del Santo Oficio
Todo es pecado, nunca se escuche a impuro. Solo mi verdad es la verdad. Dios está de mi lado. Yo soy la ley y la justicia
#15 Leon_Bocanegra
#9 que si , cariño! Lo que tú digas.
#5 Leon_Bocanegra
#3 la justicia es facha hoy, ayer y por desgracia tb mañana. Pero es que ni teniendo la justicia de vuestra parte hacéis las cosas "bien". Es el problema de ser de derechas, que hay ciertas limitaciones.
#8 Somozano
#5 Ahhhhh de nuestra parte
Cuando metieron esa morcilla en una resolución judicial que luego fue eliminada e hizo caer al gobierno de Rajoy estaba también de nuestro lado?
15 años de casó Gurtel con cientos de detenidos e investigados estaba también de nuestro lado?
Griñan cuando entra en la cárcel?
O cuando se muere? Una de las dos lleva 6 años sin cumplirse
Harkon #13 Harkon
#8 Y bien que los han protegido que han hecho todo lo posible para que no les caiga aún más que aun recuerdo como destrozar un disco duro con un martillo tras borrarlo 35 veces no contó como destrucción de pruebas, eh?
#2 Leon_Bocanegra *
Mala noticia para @Somozano y @_Kmisetas
#3 Somozano
#2 Entonces la justicia ya no es facha hoy?
O si?
Ya me pierdo
Harkon #12 Harkon
#3 Sí, la justicia está llena de fascistas, que lo sea el 80% no significa que lo sea el 20% restante, o que pasa que ni para eso os da la media neurona?
#18 Somozano
#12 Ah, justo el 80%
Y los jóvenes, el ejercito, la policía, los empresarios, los autónomos, los presentadores de Antena 3, toda la UE, los taxistas....

Todos fachas

Menos mal que os quedan las jubiladas
Harkon #20 Harkon
#18 Aproximadamente, pero si quieres puedes seguir haciendo alardes de las neuronas que tienes cogiendotela con papel de fumar porque como he dicho el 80% tiene que ser exacto o no tengo razón porque no te vale un 79,9% ni un 80.1%

LA MAYORIA de los jueces son unos putos fascistas de mierda, otros no lo son, lo pillas ya o vas a seguir haciendo payasadas intentando negarlo

De nada
#6 Somozano *
#2 Que un corrupto putero este en la calle supongo es buena noticia entonces para ti no?
Ahora me voy a ver el rincón de Espe con Esperanza Aguirre y Tomás Gómez de invitado estrella
El asco a Pedro Sánchez crea amistades locas e incluso hay gente que se conoce, folla, se casa y forma familias bajo un odio mutuo a Sánchez

youtu.be/2bTpfLMQauk?si=SfEr_gH6i0bNXOEj

Que grande es Espe. Limpia, sin un gramo de corrupción, presidenta de grandes mayorías absolutas, referente de la derecha
Cantante
youtu.be/KbhRtidsmGw?si=2BYJTYObo8aaZWd-
Showoman completa

Un mito
Una mujer de derechas
Es decir
Diosa
Kmisetas #11 Kmisetas
#6 Estás hablando con un propagandista de la PSOE, claro que es una buena noticia para él.
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#6 Abalos es presunto corrupto, como Gonzalez Amador. Sin sentencia firme, ni posibilidad de destruir pruebas, lo normal es que esté en la calle.
Torrezzno #1 Torrezzno
A celebrarlo en una whiskería
Charles_Dexter_Ward #10 Charles_Dexter_Ward
Normal, la eurocamara ya ha apercibido a España sobre el abuso de la prisión preventiva.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
pero la boquita cerrada, la de "familias" que dependen de personajes abyectos como este.
#17 Leon_Bocanegra
Y el señor kmisetas llamándome propagandista de la PSOE ,partido al que no votaría ni con el DNI de @Somozano
Si es que hay que quererlos.
oceanon3d #19 oceanon3d *
Pero Leopoldo, en el párrafo final del auto, no ha podido evitar cumplir con el PP metiendo mierda política en algo que solo debería ser basarse el leyes.

Y donde s huevos duros Leopoldo; si quieres sacar diputados del congreso por tus cojones togados no ... a cumplir la cosniticion y pedir suplicatorio. Faltaría más que en España no mandarán los representantes elegidos por españoles con su voto sino funcionarios judiciales de tres al cuarto.

Da mucho asco está judicatura. Se le ven las costuras cada día.
Sandilo #14 Sandilo
Que la izquierda esté celebrando que un corrupto que se paga las putas con dinero público siga en libertad ya deja bien claro el nivel que tiene nuestra izquierdita patria.
#21 adolor
#14 pero quién cojones está celebrando nada.
