·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6205
clics
Un búnker nuclear está «a pocos días» de caer al mar [Ing]
7313
clics
Increíble video, una primicia mundial, muestra a una tribu amazónica no contactada emergiendo de la selva
4918
clics
"Vendo Premio Nobel. Pocos kilómetros": los mejores memes de la humillación de Machado ante Trump
4590
clics
Rufián acalla las críticas de Álvarez de Toledo a Zapatero
5265
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
más votadas
399
“Ya no se molestan en usar mensajes subliminales”: las referencias nazis del Gobierno Trump causan indignación
486
El ICE afirma que un inmigrante cubano murió al intentar suicidarse. Un testigo afirma que los guardias lo inmovilizaron y lo estrangularon [Ing]
231
Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia: "Arriesgan la seguridad del planeta"
318
Las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales; las de EE. UU. retroceden
536
Nacho Duato sale al paso de lo que dijo Ayuso sobre Julio Iglesias y le recuerda lo que ya ha hecho
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
44
clics
La UE prepara ya una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles impuestos por Trump por Groenlandia
António Costa, presidente del Consejo Europeo, dice que 'la UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional'
|
etiquetas
:
trump
,
groenlandia
19
3
5
K
107
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
3
5
K
107
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Ultron
"La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional"
Pero lo ha dicho sin reírse?
6
K
81
#3
Tkachenko
#0
www.meneame.net/m/actualidad/europa-responde-nuevos-aranceles-trump-ue
1
K
36
#7
Democrito
Están preparando un comunicado con letras en negrita y algunas en mayúsculas. ¡Ojo cuidao!
2
K
28
#1
YSiguesLeyendo
parole parole parole! parole parole parole!
eso eso, siempre reaccionando, siempre tarde, y siempre mal. nunca actuando, nunca llevando la iniciativa, nunca nada nadie. panda de técnócratas sin alma ni principios desgobernando y echando a perder el proyecto europeo... su ineptitud es suya y sólo suya, de esto no es culpable también Trump
1
K
27
#5
Horkid
Lo que Europa no puede hacer es seguir comprando armas a los yanquis, reforzando al complejo armamentistico-militar yanqui, cuando de quien nos tenemos que defender es de ellos, militarmente no podemos, pero economicamente si.
0
K
17
#6
smilo
Están a punto de volver a bajarse los pantalones
0
K
12
#9
pip
Creo que va siendo hora de que todos los europeos salgamos a la calle para dejar claro lo hasta los huevos que estamos de Trump. Es necesario para que los burócratas de Bruselas reaccionen.
0
K
12
#10
makinavaja
Habría que plantearse el cierre de algunas bases militares, como contestación a los aranceles...
0
K
12
#8
suppiluliuma
*
Resumen de los comentarios de este envío
: Zazis de MNM indignadísimos por la anexión de Crimea y el Don... ¡ah! ¡no, no, no, no, no! ¡Que es Groenlandia! ¡Groenlandia!
0
K
11
#11
io1976
Rodilleras de grafeno.
0
K
11
#13
pirat
*
Nadie va a hacer nada, por algo se llaman moderados...
Bueno, con Rusia se pusieron más chulitos.
Europa ha muerto, gracias populares, escandinavos y centroeuropedos. La derecha egoísta jode todo lo que toca.
0
K
9
#4
Ultron
#0
revisa:
www.meneame.net/story/europa-responde-nuevos-aranceles-trump-ue-sera-s
Creo que se te han adelantado por poco.
0
K
8
#12
mariopg
estarán haciendo un paripé para engañar a la etólida plebe?
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero lo ha dicho sin reírse?
eso eso, siempre reaccionando, siempre tarde, y siempre mal. nunca actuando, nunca llevando la iniciativa, nunca nada nadie. panda de técnócratas sin alma ni principios desgobernando y echando a perder el proyecto europeo... su ineptitud es suya y sólo suya, de esto no es culpable también Trump
Bueno, con Rusia se pusieron más chulitos.
Europa ha muerto, gracias populares, escandinavos y centroeuropedos. La derecha egoísta jode todo lo que toca.
Creo que se te han adelantado por poco.