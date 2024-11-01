edición general
La UE prepara ya una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles impuestos por Trump por Groenlandia

La UE prepara ya una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles impuestos por Trump por Groenlandia

António Costa, presidente del Consejo Europeo, dice que 'la UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional'

Ultron
"La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional"

Pero lo ha dicho sin reírse?
Democrito
Están preparando un comunicado con letras en negrita y algunas en mayúsculas. ¡Ojo cuidao!
YSiguesLeyendo
parole parole parole! parole parole parole!

eso eso, siempre reaccionando, siempre tarde, y siempre mal. nunca actuando, nunca llevando la iniciativa, nunca nada nadie. panda de técnócratas sin alma ni principios desgobernando y echando a perder el proyecto europeo... su ineptitud es suya y sólo suya, de esto no es culpable también Trump
Horkid
Lo que Europa no puede hacer es seguir comprando armas a los yanquis, reforzando al complejo armamentistico-militar yanqui, cuando de quien nos tenemos que defender es de ellos, militarmente no podemos, pero economicamente si.
smilo
Están a punto de volver a bajarse los pantalones
pip
Creo que va siendo hora de que todos los europeos salgamos a la calle para dejar claro lo hasta los huevos que estamos de Trump. Es necesario para que los burócratas de Bruselas reaccionen.
makinavaja
Habría que plantearse el cierre de algunas bases militares, como contestación a los aranceles... :-D :-D
suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM indignadísimos por la anexión de Crimea y el Don... ¡ah! ¡no, no, no, no, no! ¡Que es Groenlandia! ¡Groenlandia! :troll:
io1976
Rodilleras de grafeno.
pirat
Nadie va a hacer nada, por algo se llaman moderados...
Bueno, con Rusia se pusieron más chulitos.
Europa ha muerto, gracias populares, escandinavos y centroeuropedos. La derecha egoísta jode todo lo que toca.
Ultron
#0 revisa: www.meneame.net/story/europa-responde-nuevos-aranceles-trump-ue-sera-s

Creo que se te han adelantado por poco.
mariopg
estarán haciendo un paripé para engañar a la etólida plebe?
