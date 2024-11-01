edición general
Europa responde a los nuevos aranceles de Trump: "La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional"

Europa responde a los nuevos aranceles de Trump: "La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional"

La UE ya se posicionó frente a Trump como un bloque cuando amenazó a España con más aranceles por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de incrementar al 5% del PIB el gasto en Defensa.

comentarios
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Ya lo vimos en Gaza, ya...
Tkachenko #1 Tkachenko *
No esperé tanta contundencia!!! WoW! ¬¬
#2 en EEUU no duermen esta noche
#9 soberao
#2 Y con el secuestro de Maduro. Derecho internacional para los que no son compañeros. Si es compañeros, "eso no interesa a los europeos" o "no es el momento de hablar de eso porque hay cosas mas importantes".
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#2 Gaza, Venezuela…
glups #3 glups
Si, como en Gaza, Iran o en Venezuela.
Heni #6 Heni
#3 Y Libia

Aquí es bueno recordar que fué una idea que salió de la propia UE, en concreto de Francia, bombardear ilegalmente posiciones del ejército y el gobierno libio para dar apoyo a los insurgentes anti-gadafi que después resultaron ser en gran parte yihadistas, sembrando el país en una guerra civil que se mantiene hasta el día de hoy, y haciendo que volviese aparecer entre otras "maravillas" la práctica de la exclavitud a ciertas zonas del país


Tampoco estaría mal recordar el intento de robo de los activos rusos con informes de los juristas de la UE en contra, que una cosa es el bloqueo y otra el delito de incautación, incluso con el rechazo del propio BCE, y que no salió adelante en el último momento
Tkachenko #5 Tkachenko
Se ve venir  media
Heni #7 Heni
Resumen, que van dejar de respirar muy fuerte hasta que se cansen
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Bueno, pues Trump ha pasado de "voy a invadir Groenlandia" a "voy a poner unos aranceles del 25%"

Parece que los soldados enviados han hecho su efecto disuasorio
#8 Horkid *
Sí responde de una manera estupida: comprandoles armas, dejando que un banco yanqui financie el dinero que nos roban con el rearme! www.meneame.net/m/actualidad/banco-estadounidense-jp-morgan-financia-m
menéame