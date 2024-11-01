La UE planea un «Schengen militar» para 2027 para la reforma de movilidad y defensa

Un nuevo Sistema Europeo de Respuesta Reforzada para la Movilidad Militar proporcionará mecanismos de respuesta rápida y acceso prioritario a la infraestructura para las fuerzas que operan en contextos de la UE o la OTAN. Otros elementos incluyen un Fondo de Solidaridad para capacidades compartidas y la opción de establecer un Sistema de Información Digital de Movilidad Militar. Las medidas se basan en el Libro Blanco sobre la Defensa Europea – Preparación 2030 y el Plan ReArm Europe, ambos lanzados en marzo de 2025 con aportaciones del SEAE.