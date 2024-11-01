edición general
UE planea bloquear activos congelados rusos para evitar veto húngaro y eslovaco a su uso en Ucrania

Pero la comisión europea alega que la guerra ha supuesto un aumento de los costos al incrementar el precio de la energía y frenó el crecimiento económico en la UE, que ya le ha proporcionado casi 200.000 millones de euros (235.000 millones de dólares) en apoyo a Ucrania.

#2 pascuaI
Pero la comisión europea alega que la guerra ha supuesto un aumento de los costos al incrementar el precio de la energía

No, la guerra no supuso ningún aumento de costos. El aumento fue debido a las decisiones de los burócratas de Bruselas para pasar a usar energías mucho más caras que las que se estaban usando.
12
#4 j-light
#2 También lo llamaron suicidio económico
2
#6 AntiTankie
#4 se llama metodo de presion
1
#20 AntiTankie
#15 no hacia falta hombre, ya sabemos que te odias
0
#8 powernergia
#2 Esa decisión estuvo motivada por la guerra de Ucrania. En todo caso habría que ver cuál fue el origen de esa guerra.
0
#11 pascuaI
#8 Motivada, pero no obligada. Además la UE no aplica decisiones similares ante casos similares, por lo que se trata de algo puramente político.
2
#17 powernergia
#11 #16 Rusia invade Ucrania, sanciones económicas como el embargo de productos es algo bastante lógico y con sentido cuando un país invade otro.

Insisto en que el problema viene del origen de esa invasión, no en los embargos.
0
#18 Veelicus
#17 Es tan logico que se aplica a veces si y a veces no... la logica de porque a unos si a otros no es simplemente interes economico y politico, si alguien piensa que se apoya a Ucrania por temas de humanidad, etc etc, es falso, la prueba Gaza.

El problema para la UE no es la invasion rusa, el problema de la UE es no tener una politica comun y ser una colonia de EEUU.

la UE podria haber evitado la invasion rusa de la UE simplemente habiendo escuchado a los rusos desde hace 25 años y negociado con ellos un entorno de seguridad comun, pero no, se apresuraron a acercar la OTAN a rusia y esta es la consecuencia.
2
#16 Veelicus
#8 Quien toma las decisiones es el responsable de las mismas.
Se podian haber tomado muchisimas decisiones, pero se tomaron las que se tomaron, y las consecuencias son las que son. pero como siempre las elites salen de rositas.
0
#1 Ripio
#0 Es duplicada.
2
#3 Verdaderofalso
#1 en la anterior no vi las declaraciones de Orban, pero si es así la cierro
0
#5 IkkiFenix
UE planea ROBAR. USA comete actos de PIRATERIA contra Venezuela y la UE ROBA a otro país europeo.
1
#13 VFR
#5 Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Que nos devuelvan nuestro oro.
1
#19 IkkiFenix
#13 ¿Que oro?
0
#9 nemeame
No hay problema, a Rusia le sobra el dinero y no lo necesita, si hasta se gasta el dinero en invadir países y matar gente en pleno año 2025 y a pesar de ser el país más grande del mundo y sobrarle territorio.. Ni lo van a echar en falta van sobraos 8-D
0
#7 VFR
No se pueden usar a cambio del oro español?
0
#10 javibaz
#7 primero hay que reclamar el que se llevaron los romanos.
0
#12 VFR
#10 Eso ya cuando se embargue a Roma, ahora hay que aprovechar que se embarga a Rusia. podemos decirles que se ha empleado para las armas que se han enviado a Ucrania
0

