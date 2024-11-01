UE planea bloquear activos congelados rusos para evitar veto húngaro y eslovaco a su uso en Ucrania

Pero la comisión europea alega que la guerra ha supuesto un aumento de los costos al incrementar el precio de la energía y frenó el crecimiento económico en la UE, que ya le ha proporcionado casi 200.000 millones de euros (235.000 millones de dólares) en apoyo a Ucrania.
No, la guerra no supuso ningún aumento de costos. El aumento fue debido a las decisiones de los burócratas de Bruselas para pasar a usar energías mucho más caras que las que se estaban usando.
Insisto en que el problema viene del origen de esa invasión, no en los embargos.
El problema para la UE no es la invasion rusa, el problema de la UE es no tener una politica comun y ser una colonia de EEUU.
la UE podria haber evitado la invasion rusa de la UE simplemente habiendo escuchado a los rusos desde hace 25 años y negociado con ellos un entorno de seguridad comun, pero no, se apresuraron a acercar la OTAN a rusia y esta es la consecuencia.
Se podian haber tomado muchisimas decisiones, pero se tomaron las que se tomaron, y las consecuencias son las que son. pero como siempre las elites salen de rositas.