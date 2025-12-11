·
La UE avanza para congelar indefinidamente activos rusos
Los países de la Unión Europea (UE) aprobarán este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos.
guerra de ucrania
sanciones a rusia
unión europea
14 comentarios
Comentarios destacados:
#3
candonga1
Los activos israelíes no les caben en el congelador.
13
K
140
#5
Hoypuedeserungrandia
Los activos rusos , malos .
Los activos israelís ,buenos.
Así de falsos somos en Europa con los políticos que dicen representarnos.
5
K
54
#1
cenutrios_unidos
Pero seguimos comprando gas y petroleo rusos mediante terceros paises. Somos un chiste.
2
K
38
#6
Perrota
#1
Poco, y cada vez menos.
0
K
10
#7
cenutrios_unidos
#6
Claro, claro...
0
K
15
#8
Perrota
#7
Claro. La información está sobrevalorada.
www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20251203-la-ue-acuerda-prohibir-la
0
K
10
#12
Andreham
#8
A ver, "poco y cada vez menos" y la noticia que linkeas dice que para finales de 2027...
No sé...
Por otro lado, es una subnormalidad de libro dejar de comprar materias primas baratas porque patata, sobretodo si la compras a través de intermediario que te cobra más Y LO SABES. Te estás auto-imponiendo un intermediario por no se sabe muy bien qué motivo.
0
K
8
#13
Perrota
#12
El cambio no es solo por comprar a otros suministradores. También es por la reducción de consumo por la mejora energética y el incremento de las renovables. Y cuanto menos dinero le des a Rusia, mejor. Es un pais peligroso. Y Rusia deberia hacer lo mismo, cuanto menos a Europa mejor. Somos su enemigo según ellos. Pues cada uno por su lado.
0
K
10
#2
Uge1966
Que congelen a Putin, a Trump y a Netanyahu. Nos iría mucho mejor a todos...
2
K
20
#10
Troylanas
Así se entiende mejor que no hagan otra cosa que avisarnos de la futura guerra con Rusia. Si nos dedicamos a robarles, antes o después querrán devolvernos el favor.
1
K
17
#14
aupaatu
Van contigo retraso para resarcir económicamente a Libia,Irak,Siria y el resto del continente Africano.
0
K
9
#4
VFR
Habría que devolverlos ... en cuanto nos devuelvan nuestro oro
0
K
7
#11
Khanbaliq
Congelar indefinidamente es un buena palabra de neolengua para robar.
Me lo apunto.
0
K
7
#9
ces
*
¿Alguien tiene información del origen de esos activos rusos? No encuentro información sobre el que son y porque tiene Rusia tanto dinero en bancos europeos
0
K
6
