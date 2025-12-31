edición general
La UE hacia su (auto)destrucción

Ideas como democracia, fascismo, autocracia, derechos humanos, derecha/izquierda pierden su conexión con la realidad social y se convierten en obstáculos para nombrar lo que pasa y actuar, sobre todo actuar, conscientemente ante una realidad en mutación. Por eso, el discurso disciplinario se hace cada día más fuerte y la exclusión del discrepante se practica con tal fiereza que no deja espacio a la crítica. La esfera pública se estrecha y lo políticamente correcto se impone sin rubor, abiertamente.

Nómada_sedentario #2 Nómada_sedentario
Con la derecha y la ultraderecha controlando el Parlamento europeo, y teniendo como máxima representante de la Comisión a Von der Leyen, no esperábamos menos.
rojo_separatista #1 rojo_separatista
Nadie llorará en su entierro.
sotillo #6 sotillo
#1 Les pasará como a los ciudadanos norteamericanos, serán deslumbrados por caras y sofisticadas armas mientras ven a su alrededor como infraestructuras civiles, sanidad y trabajo se desvanecen a su alrededor mientras crece la deuda y los beneficios de los más ricos, pero mientras tengan comunistas, ecologistas y ateos a los que culpar no les importará caer en la ruina
azathothruna #4 azathothruna
Esta demorandose para mi gusto.
Lo mismo que la guerra civil gringa.
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
#0 “Si Rusia es derrotada en Ucrania, la subyugación europea a los estadounidenses durará un siglo. Si, como creo, Estados Unidos es derrotado, la OTAN se desintegrará y Europa quedará libre”

Jodeeeeeeeeeeeeer, vaya basura. Aparte de la falsa dicotomía.
azathothruna #7 azathothruna
#3 Concuerdo.
Sin OTAN volveran las guerras por alsacia y lorena, sucesion ezpañola (contamos a SU PREPARADO o emerito como un hechizado ? :shit: :troll: ) y demas.
Volveran los buenos tiempos de Call of duty :popcorn: :take:
oceanon3d #5 oceanon3d
Las derechas y ultra derechas, sus votantes, aún no se han enterado de que son los aliados y idiotas necesarios de Putin y Trump.

Ni con un croquis de puntos serían capaces.
