La Comisión Europea le recuerda que con la ley europea de servicios digitales "no atacamos a individuos, nos centramos en las plataformas". Más información: Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años: "Vamos a protegerles del salvaje oeste"
| etiquetas: europa , pedro sánchez , elon musk
"¿Un CEO es responsable de lo que usted publica en internet? ¿Soy yo responsable, como CEO, de lo que usted publica en línea? Es muy difícil, por esa razón precisamente la DSA no hace investigaciones penales. Con la DSA no atacamos a individuos, nos centramos en las plataformas", ha explicado Regnier.
Manipulando encima... sería responsable, si se le dice que va contra la ley, y no lo quita.
Otra contra la exaltación del terrorismo.
...
tendria que preguntarle a mi IA Antonia
Voto bulo.
www.meneame.net/story/fiscalia-paris-registra-oficinas-x-francia-convo