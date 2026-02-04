edición general
La UE desautoriza las medidas de Sánchez para el control digital: ve "inviable" juzgar a directivos como Elon Musk

La Comisión Europea le recuerda que con la ley europea de servicios digitales "no atacamos a individuos, nos centramos en las plataformas". Más información: Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años: "Vamos a protegerles del salvaje oeste"

#2 Icelandpeople
La UE advierte que las élites de pederastas y otros criminales están por encima de la ley.
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Parecen los abogados defensores de las compañias estadounidenses...

"¿Un CEO es responsable de lo que usted publica en internet? ¿Soy yo responsable, como CEO, de lo que usted publica en línea? Es muy difícil, por esa razón precisamente la DSA no hace investigaciones penales. Con la DSA no atacamos a individuos, nos centramos en las plataformas", ha explicado Regnier.

Manipulando encima... sería responsable, si se le dice que va contra la ley, y no lo quita.
#5 power414
#1 Creo que hay una ley contra el odio a la minorias.
Otra contra la exaltación del terrorismo.
...
tendria que preguntarle a mi IA Antonia
DORO.C #3 DORO.C
Y otro moñeco que deja de ser útil. xD xD xD
pitercio #10 pitercio
Qué tontería, el nuevo orden mundial establece que se puede secuestrar a alguien y llevarle a donde quieras. Lo mismo vale para Guantánamo que para Guadalajara.
#6 Suleiman
Alguien ha sacado la chequera o la coacción.
#7 Pájaroloco
Lo preocupante es la medida de control para luchar contra el odio etc. Si hoy eso es materia de jueces el planteamiento del gobierno implica crear un organismo ajeno a la judicatura .
#9 Juanjolo *
Los intentos de control del gobiernos ala población son evidentes. Mira que lo han intentado veces.
obmultimedia #8 obmultimedia *
Comisión Europea = El PP.
Voto bulo.
