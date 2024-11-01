edición general
La UE comenzará a aplicar un arancel fijo de tres euros para paquetes pequeños a partir del 1 de julio de 2026

El Consejo de la Unión Europea ha alcanzado hoy un acuerdo para suprimir la franquicia aduanera basada en umbrales para los paquetes valorados en menos de 150 euros que entren en la UE. Por lo tanto, se empezarán a aplicar aranceles aduaneros a todas las mercancías que entren en la UE en cuanto esté operativo el Centro Aduanero de Datos de la UE, que se está debatiendo como parte de una reforma fundamental más amplia del marco aduanero. Actualmente se prevé que eso suceda en 2028.

4 comentarios
Gry #3 Gry
el derecho se aplicará a cada una de las diferentes categorías de artículos, identificadas por sus subpartidas arancelarias, contenidas en un paquete.

3€ por cada categoría de artículo que contenga el paquete. Si tiene dentro 500 bolígrafos de 10 ¢ pagas 3 € y si tiene 500 objetos de 10 ¢ cada uno que pertenezcan a categorías distintas ¿hay tantas? pagas 1.500 €
sorrillo #1 sorrillo
Vamos a tenerle que pagar un impuesto a la UE por su incompetencia.
#4 T3rr0rz0n3
Todo sea buscar forma de joder al currante sacandole más dineros, la pena es que las guillotinas no suelen salir hasta que llega el hambre.
