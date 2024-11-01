Ucrania impone sanciones contra 91 buques de la flota fantasma rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rubricado un decreto que implementa la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de imponer sanciones contra 91 buques de guerra que forman parte de la flota fantasma de Rusia. Así lo ha anunciado este sábado el servicio de prensa de la Oficina del Presidente.
Porque ir a matar a, así sin complicarnos, Putin, como que no.
Mejor a pobres desgraciados currando en un barco.
Lo siguiente será justificar matar a los que extraen el petroleo.
Pero no a, por ejemplo, los accionistas de las empresas de armas.
Estáis muy mal y sois un peligro brutal.
Igual el peligroso eres tú.
Y si se saltan las restricciones, pues se embargan.
Los huties y los iraníes hacen lo mismo, y no os veo tan preocupados por el terrorismo ecológico
Ya no tienen ni una barcaza en el mar negro.
Claro es tan fácil..
No lo hacen porque no quieren
Menuda noticia no noticia.
Edito:
¿Esto no significará que va a empezar a hundir petroleros por ahí?
Como se ponga a hundir petroleros va a ser una puñetera locura.