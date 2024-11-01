edición general
Ucrania impone sanciones contra 91 buques de la flota fantasma rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rubricado un decreto que implementa la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de imponer sanciones contra 91 buques de guerra que forman parte de la flota fantasma de Rusia. Así lo ha anunciado este sábado el servicio de prensa de la Oficina del Presidente.

cosmonauta #4 cosmonauta
#3 Eso es una guerra. Ese petroleo mata ucranianos.
7 K 92
#5 pozz
#4 Hay gente que parece que vive en los mundos de la piruleta.
2 K 29
Andreham #7 Andreham
#4 #_5 Y entonces mejor que mueran otros, ¿no?

Porque ir a matar a, así sin complicarnos, Putin, como que no.

Mejor a pobres desgraciados currando en un barco.

Lo siguiente será justificar matar a los que extraen el petroleo.

Pero no a, por ejemplo, los accionistas de las empresas de armas.

Estáis muy mal y sois un peligro brutal.
1 K 22
sxentinel #8 sxentinel
#7 ¿Tu te lees? ¿Tienes diez años? Vaya mierda de troleo. :palm:
0 K 10
cosmonauta #11 cosmonauta
#7 Es mejor acabar esa guerra estrangulando económicamente que en el plano militar.

Igual el peligroso eres tú.
0 K 16
Don_Pixote #12 Don_Pixote *
#3 hundir no, pero impedir que puedan circular en aguas europeas o en puertos para abastecerse, si..

Y si se saltan las restricciones, pues se embargan.

Los huties y los iraníes hacen lo mismo, y no os veo tan preocupados por el terrorismo ecológico
2 K 32
Asimismov #6 Asimismov
Pues los rusos pueden contestar dejando a Ucrania sin salida al mar Negro ocupando Odesa y no me extrañaría.
1 K 26
cosmonauta #9 cosmonauta
#6 Cuatro años llevan intentándolo.

Ya no tienen ni una barcaza en el mar negro.
1 K 26
luiggi #10 luiggi
#6 Mejor que contesten iendo a sus casas. Y aquí paz y luego gloria
0 K 10
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#6 xD
Claro es tan fácil..

No lo hacen porque no quieren :troll:
1 K 17
WcPC #1 WcPC *
¿A que viene esto?
Menuda noticia no noticia.
Edito:
¿Esto no significará que va a empezar a hundir petroleros por ahí?
0 K 12
cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 Exactamente. El riesgo para cada uno de esos petroleros es más elevado, o sea que Rusia pagará el flete más caro a partir de mañana.
6 K 77
WcPC #3 WcPC
#2 Pero eso es terrorismo ecologista...
Como se ponga a hundir petroleros va a ser una puñetera locura.
0 K 12
#14 Mandri20
Ucrania sanciona buques rusos... Esto es... Irrelevante? Me parece ridiculo.
0 K 10

