edición general
10 meneos
10 clics
La UCO registra varias sedes de Acciona dentro de la investigación del caso Koldo

La UCO registra varias sedes de Acciona dentro de la investigación del caso Koldo

Los detalles Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han llevado a cabo registros en sedes de Madrid, Bilbao y Sevilla, según ha podido saber laSexta.

| etiquetas: koldo , acciona , chistorras
8 2 0 K 100 politica
13 comentarios
8 2 0 K 100 politica
#3 Leon_Bocanegra
Espero que encuentren algo pronto y que sirva para algo ,porque su profesionalidad y su credibilidad está por los suelos.
3 K 42
NinjaBoig #7 NinjaBoig
#3 Ya se lucieron contra los independentistas, ellos y los jueces.
Si todo vale contra el enemigo político... pues eso, tienes un Estado bananero ridículo. ¬¬
1 K 18
meroespectador #4 meroespectador
UCO o trato...
2 K 35
#6 uvi *
Es la misma UCO que aun no tiene el informe del novio de ayuso...o que no vio nada con Montoro hasta que los mossos si que lo vieron
3 K 34
mefistófeles #10 mefistófeles
#6 La misma que dice que Begoña no oculta nada ni hizo nada ilegal.

www.publico.es/politica/nuevo-informe-uco-descarta-irregularidades-par
www.larazon.es/espana/sanchez-utiliza-uco-defender-que-begona-gomez-in

Así que llegamos a la conclusión que OCU buena OCU mala, dependiendo de si dice lo que quiero o dice lo contrario.

Ya.
0 K 10
Malinke #12 Malinke
#10 no compares buscar mucho y no encontrar nada (caso Begoña), con no buscar, tardar en buscar, no presentar todo lo encontrado o retorcer los informes para conveniencia del sistema.
1 K 26
#5 Perrota
Solo han tenido dos años para borrar todo lo borrable…
3 K 30
calde #8 calde
#5 Oye, al menos las sedes siguen estando en el mismo sitio. Para que luego nos queremos de que no hay democracia... :roll:
0 K 12
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Uffff, rápido, a archivar el caso Koldo, no vaya a llegar el tema a sitios donde no debería llegar :ffu:
1 K 29
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#2 La máxima sigue el rastro del dinero, en España cuando se entra en ciertos sitios se desactiva, justicia bananera.
0 K 15
cocolisto #9 cocolisto
Los escuadristas y sus sesgos. Aún estamos esperando por el caso Montoro.
0 K 20
#1 poxemita
Total pa ná, porque la UCO solo hace informes fake que promueven el lawfare que trata de acabar con el gobierno más progresista y honrado de la historia del universo.
0 K 11
oceanon3d #11 oceanon3d *
Se huele la desesperacion del buen juez Leopoldo .... un tío en la cárcel "por no se que cuántos millones" y solo han encontrado ( con los del tricornio bajo el mando de Balas mirando hasta en Tmbuntu) una trama de tres chorizos puteros que, a lo Torrente, le robaba cuatro euros a su propio partido con facturas de gastos falsas.

Porque esto es lo que hay y a lo que apunta todo ... Hasta el punto de molestar a esas honradas y patrióticas empresas para no acabar llorando en una esquina.
0 K 9

menéame