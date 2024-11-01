La UCO indaga en el reparto de una comisión por mascarillas entre la pareja de Ayuso y un directivo de Quirón

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja desde el pasado noviembre en la elaboración de un informe sobre el presunto encubrimiento del reparto ilícito de una comisión entre Alberto González Amador y Fernando Camino, presidente este último de Quirón Prevención y quien habría favorecido desde otra empresa el pelotazo de casi 2 millones de euros que disparó la carrera empresarial de la pareja de Ayuso en los inicios de la pandemia. Estos hechos centran la imputación por corrupción en los negocios y administración desleal de A…
| etiquetas: alberto , quirón , ayuso , mascarillas , comisión
#0 voto positivo pero me sale muro de pago
De verdad es discutible que llevarse comisiones (tú o alguien cercano a ti) en un contrato entre la administración que diriges y proveedores, sea un delito de cohecho. Si es la definición exacta.
El delito de cohecho, comúnmente conocido como soborno o coima, es una conducta ilícita contra la Administración Pública en la que una autoridad o funcionario público solicita o acepta dádivas, favores o regalos a cambio de realizar, retrasar u omitir actos propios de su cargo. Implica tanto al que recibe (pasivo) como al que ofrece (activo).
Para ello también necesitas el informe para saber la complejidad de este respecto a otros.. O por ejemplo que pidan a Suiza datos bancarios y esto requiera meses de burocracia. O un caso con prisión provisional vs este donde no se ha relatado peligro de destrucción de pruebas.
Por lo que no, no es objetivo.
cc #4