La UCO se incauta de todo el correo oficial de Rafael Pineda en la Delegación del Gobierno en Andalucía

La UCO se incauta de todo el correo oficial de Rafael Pineda en la Delegación del Gobierno en Andalucía

Los agentes intervienen miles de correos de los siete años en los que ocupó el cargo de jefe de gabinete en el marco de la investigación judicial abierta

2 comentarios
Barney_77 #1 Barney_77
Aqui no hay criticas?
#2 Leon_Bocanegra
#1 si, ahora nos ponemos a criticar a los medios , como has hecho tú en la noticia de las "muelas picadas".

Tiene cojones que te vayas a criticar a los medios por sacar trapos sucios del PP y ahora vengas a ver lo que hacen o no hacen los demás aquí
