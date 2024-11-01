·
16
meneos
249
clics
TV3 saca de antena a un Pablo Iglesias fuera de sí en pleno directo: «¡Tragando toda esta mierda de Junts y del pujolismo!»
El fundador de Podemos defendió a su partido ante lo que consideraban ataques por parte de los contertulios por el 'no' del partido morado a la concesión de la gestión migratoria a Cataluña
tv3
pablo iglesias
junts
Comentarios destacados:
#8
«Pero ver a mi amigo Joan Tardá —uno de los
fundadores de Junts
y presente en el plató de 'Els Matins'
¿Pero qué puta mierda es esta?
es.wikipedia.org/wiki/Joan_Tardà
Anda y que se vayan a desinformar a su puta casa.
#8
mente_en_desarrollo
*
«Pero ver a mi amigo Joan Tardá —uno de los
fundadores de Junts
y presente en el plató de 'Els Matins'
¿Pero qué puta mierda es esta?
es.wikipedia.org/wiki/Joan_Tardà
Anda y que se vayan a desinformar a su puta casa.
8
K
110
#12
Nusku
#8
No jodas, ostia que indocumentados!
1
K
21
#17
Sariel
#12
¿Sabes dónde está el documento donde dice eso?
Disculpa, es que creo que mente_en_desarrollo me tiene ignorado
0
K
10
#13
Malaguita
#8
Para el ABC todos los catalanes son lo mismo. Y ninguno de sus lectores tiene el más mínimo criterio para darse cuenta (y mucho menos para ir a comprobarlo).
1
K
26
#18
Nusku
#13
Y eso que fue durante muchos años diputado en el congreso.
0
K
9
#2
CharlesBrowson
Ea ea ea ya pasó, ya pasó
3
K
34
#14
okeil
Aplaudo a ese Pablo Iglesias virtualmente
fuera de si
(porque yo no lo veo) que no ha pronunciado ni un solo insulto ni ha pronunciado ningún improperio echándole en cara a Tardá y los suyos de tragarse políticas fascistas en nombre del catalanismo, que es exactamente lo que ha hecho ...
1
K
30
#7
cosmonauta
*
Mentira. Se le ha pedido que se controle, porque se le estaba yendo la perola, de manera bastante cordial. Aún así ha intervenido dos veces más.
No sé le ha sacado de antena.
2
K
27
#4
koe
Pit está de gira!
2
K
21
#3
Torrezzno
Pero alguien se cree estas tonterías a día de hoy? Si están todos compinchados. Es las falso que el pressing catch
0
K
20
#6
Macnulti_reencarnado
Quién es este tonto a las 3? Me suena mucho...
1
K
19
#9
Leon_Bocanegra
#6
el que te engañó para que le votases.
3
K
38
#10
Macnulti_reencarnado
#9
una vez, y no volverá a pasar.
0
K
8
#16
Leon_Bocanegra
#10
obviamente, este ya no está en política. La próxima vez te engañara otro.
0
K
9
#19
alamajar
#10
tienes fundidos los faros
0
K
10
#15
Celsar
#9
0
K
11
#11
Sariel
*
Mentira. Se le ha pedido que se controle, porque se le estaba yendo la perola, de manera bastante cordial. Aún así ha intervenido dos veces más.
No sé le ha sacado de antena.
Pues imagina qué tuvieron que decir antes para poner a Pablo así.
Edito: cc/
#_7
0
K
10
#5
Ovidio
*
El tiempo que hacía que no oía nombrar al retarded de Tardà
0
K
9
#1
Ovidio
Si hubiesen sido jacobinos desde el principio les habría ido mucho mejor
0
K
9
