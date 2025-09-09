La turba incendia el parlamento de Nepal pese a la dimisión del primer ministro Oli

Katmandú arde. Una turba que ya no esgrime móviles sino fusiles ha prendido fuego este martes por la tarde al Parlamento de Nepal y a la casa del primer ministros. De nada le ha servido al primer ministro de Nepal revocar la prohibición de 26 de las aplicaciones y redes sociales más utilizadas. KP Sharma Oli se ha visto obligado a dimitir este martes, tras la represión de las protestas que ayer lunes dejó dieciocho muertos y más de 250 heridos en todo el país, según el último cómputo corregido.
| etiquetas: nepal , gobierno , katmandú , revolución
www.meneame.net/story/queman-congreso-indonesia-aumento-sueldos-legisl
"Nepal firmó el Pacto MCC con Estados Unidos, lo que significó que los ciudadanos se sintieron atraídos hacia la órbita estadounidense. Las protestas se relacionaron con dicho acuerdo y con el hecho de que los ciudadanos no querían alinearse con Estados Unidos."
Más info a4al.org/articles/mcc-in-nepal-a-test-case-for-u-s-aid-vs-chinese-infl