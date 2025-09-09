edición general
La turba incendia el parlamento de Nepal pese a la dimisión del primer ministro Oli

Katmandú arde. Una turba que ya no esgrime móviles sino fusiles ha prendido fuego este martes por la tarde al Parlamento de Nepal y a la casa del primer ministros. De nada le ha servido al primer ministro de Nepal revocar la prohibición de 26 de las aplicaciones y redes sociales más utilizadas. KP Sharma Oli se ha visto obligado a dimitir este martes, tras la represión de las protestas que ayer lunes dejó dieciocho muertos y más de 250 heridos en todo el país, según el último cómputo corregido.

| etiquetas: nepal , gobierno , katmandú , revolución
17 comentarios
makinavaja #3 makinavaja
Un orgullo que el pueblo aún sepa defender sus derechos y hacerse respetar, aunque sea en pocos sitios....
Robus #4 Robus
Quitales a los jovenes el movil y riete tu de las guillotinas de la revolución francesa.
1 K 20
#15 Borgiano
#4 Y a los viejos.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
¿Pero esto esta bien y el asalto a los parlamentos de EEUU y Brasil está mal?
Nokith #12 Nokith
#9 Por supuesto, aquí está bien hecho, parlamento y casa del primer ministro quemados, pero que quieres de la derechusma, ni saben mearse en la cara. xD
Torrezzno #13 Torrezzno
#9 por mi esta genial. Debería ser costumbre en todos los países una vez al año
Torrezzno #11 Torrezzno
Me parece fenomenal. No estaría mal hacerlo en el congreso de los diputados de vez en cuando para recordarle a los políticos a quién se deben
Milmariposas #2 Milmariposas
Oyoyoyoyoyoy, hoy en Nepal, mañana en Francia... Venga palomitas... :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Milmariposas #8 Milmariposas
#5 Cierto, cierto. Lo tenía en mente pero no recordaba bien dónde había sido. Gracias. Pues ya van tres. {0x1f606}
reivaj01 #1 reivaj01
Cuanto nos queda por aprender
Rayder #14 Rayder
Posible explicación ni idea si es la realidad o no la verdad.

"Nepal firmó el Pacto MCC con Estados Unidos, lo que significó que los ciudadanos se sintieron atraídos hacia la órbita estadounidense. Las protestas se relacionaron con dicho acuerdo y con el hecho de que los ciudadanos no querían alinearse con Estados Unidos."

Más info a4al.org/articles/mcc-in-nepal-a-test-case-for-u-s-aid-vs-chinese-infl
Torrezzno #16 Torrezzno
#14 falso, las protestas son porque les han quitado el tiktok
Rayder #17 Rayder *
#16 Pues vaya explicación... La cuestión es por qué han hecho eso con Tiktok. Los gobiernos no cortan las redes sociales porque sí, ha de haber un motivo.
Cantro #6 Cantro
Yo por mi instagram ma-to
Iqui_Balam #7 Iqui_Balam
"La turba" parece que les da miedo a los de la Vanguardia
#10 Mataq
No es común que estás cosas terminen bien.
