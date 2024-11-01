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El TSJC ordena la ejecución de la sentencia que anula gran parte del decreto sobre el uso de la lengua catalana en las escuelas. (CAT)

El TSJC ordena la ejecución de la sentencia que anula gran parte del decreto sobre el uso de la lengua catalana en las escuelas. (CAT)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena la ejecución provisional de la sentencia que anula gran parte del decreto sobre el régimen lingüístico educativo, cuyo objetivo era proteger el catalán como lengua de enseñanza en las escuelas catalanas.

| etiquetas: tsjc , decreto , sentencia , lengua catalana , escuelas
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
ehizabai #3 ehizabai
Avanza la apisonadora supremacista, por la cual se pretende blindar el monolingüismo en unos, mientras se impone el bilingüismo en otros.
Y lo jodido es que los monolingües con derecho a seguir siendolo denuncian imposición frente a los bilingües sin derecho a ser monolingües.
Supremacismo lingüístico, por el cual se asume normal y natural obligar a todo dios al castellano, mientras se ve aberrante que los castellanos deban aprender lenguas de aldeanos sin civilizar. Hay que civilizarnos para…   » ver todo el comentario
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FunFrock #7 FunFrock
Pedir el 25% de las asignaturas en Castellano es no querer estudiar el bilingüismo...
Me parece razonable que si tienes una comunidad BILINGÜE, tengas la escuela en BILINGÜE, no es un solo idioma.

Pero vamos, que pedir coherencia es complicado.
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ehizabai #10 ehizabai
#7 ¿Conoces a algún monolingüe no castellano? No existen.
Luego la educación sí garantiza el conocimiento del castellano. Ahí tienes los datos.
Pero no te gustan los datos. Tú quieres relatos.
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FunFrock #14 FunFrock
#10 ¿No veo el dato ¿donde está?
Me se de problemas entre periodistas por no saber entender bien el castellano.

Aun así, no me digas que defiendes el bilingüismo cuando te escandaliza dar un 25% de materia en la otra de las lenguas. Eso no es defender el bilingüismo, es defender el monolingüismo y relegar el otro idioma a un aprendizaje "ambiental".

Los crios tienen el derecho y deber de entender y estudiar en los 2 idiomas, no en 1 si y el otro q lo aprendan en casa.
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ehizabai #17 ehizabai
#14 Una cosa llamada INE. Busca a ver cuántos monoli gües catalanes hay. Ya te digo yo que ninguno que haya pasado por la escuela.
Lo que me escandaliza es que digas que no se asegura la educación bilingüe, cuando no hay catalanes monolingües, y en cambio la mitad sea castellano monolingües.
Esa forma de distorsionar la realidad para ir retirando el catalán o euskara, lenguas en peligro, mientras se hacen aspavientos con que el castellano es la que está en peligro.
Aspavientos con que se impone el catalán o euskara, cuando la mayoría nace y morirá monolingüe castellano.
El supremacismo naturalizafo, por eel cual es bueno y conveniente que algunos seamos bilingües, y otros tengan el derecho a seguir siendo monolingües.
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JohnnyQuest #13 JohnnyQuest
#7 Por respuesta solo vas a tener victimismo, lloros y “facha esto facha lo otro”. No esperes coherencia de ideologías irracionales. Ni de VOX en Madrid, ni de Junts en Cataluña ni de Bildu en PV.
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alpoza #8 alpoza
Me gusta la lengua de los gatitos.
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BRRZ #4 BRRZ
Supongo que es una gran victoria para todos aquellos que no viven en una comunidad con una segunda lengua, a los que nos les afecta en nada esto.
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Golan_Trevize #9 Golan_Trevize
#4 a todos esos nos importa una putísima mierda en qué idioma hables.
Recuerda que los demandantes son vecinos y paisanos de los bilingües, no de los demás.
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Magankie #6 Magankie
Ordena la ejecución, pero deniega cualquier tipo de control. Ya sabemos todos lo que va a ocurrir (absolutamente nada).
De todas formas, el problema no está en las aulas. Los alumnos ven la asignatura de lengua como lo que es, una asignatura más. A ellos se la pela, aprenderán lo justo para el examen y después se olvidarán del asunto. Todos sabemos lo que funcionó en los 90, algo fuera de las aulas que hizo que cientos de miles de niños practicaran el idioma fuera de las aulas. Y lo dejaron morir. Ahora que no se quejen.
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mikelx #5 mikelx
Dios no quisiera que los hijos de Españoles bien en Catalunya aprendieran semejante lengua de pueblerinos.
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JohnnyQuest #12 JohnnyQuest
#5 Esto es dar por sentado que sin ese modelo no se aprende catalán (y gracias por poner de manifiesto que para vosotros hay catalanes de segunda, catalanes falsos). Habéis arrinconado a un puñado de familias monolingües por ideología. Ahora descubrís que algunos en ese puñado tienen más peso político? Cosas de convertir la lengua en arma. Ajo y agua.
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mamarracher #16 mamarracher *
#12 ¿Desde cuando garantizar la mejor educación para los niños, esto es que aprendan catalán además de castellano, es "arrinconar a un puñado de familias monolingües"? En todo caso, es un rescate de la ignorancia a sus hijos. Los que se arrinconan por ideología del odio son esos padres cerriles dispuestos a arrastrar a sus hijos a su mismo odio y estupidez. Y que la justicia se dedique a priorizar la herencia de la ignorancia y del odio en vez de a priorizar la cultura y la igualdad de oportunidades para estos menores es una gran derrota como sociedad y una gran mierda, se mire como mire.
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Nekobasu #2 Nekobasu
Pues se van a comer los mocos como no se cree un cuerpo españolizador de policía patriótica, o algo.
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#1 Poll
Setze jutges d'un jutjat
mengen fetge d'un penjat.
Si el penjat es despengés,
es menjaria els setze fetges
dels setze jutges
que l'han jutjat.
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josde #11 josde
#1 Como no se lo que dices,te voto negativo por si acaso hay algo oculto.
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menéame