El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena la ejecución provisional de la sentencia que anula gran parte del decreto sobre el régimen lingüístico educativo, cuyo objetivo era proteger el catalán como lengua de enseñanza en las escuelas catalanas.
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Y lo jodido es que los monolingües con derecho a seguir siendolo denuncian imposición frente a los bilingües sin derecho a ser monolingües.
Supremacismo lingüístico, por el cual se asume normal y natural obligar a todo dios al castellano, mientras se ve aberrante que los castellanos deban aprender lenguas de aldeanos sin civilizar. Hay que civilizarnos para… » ver todo el comentario
Me parece razonable que si tienes una comunidad BILINGÜE, tengas la escuela en BILINGÜE, no es un solo idioma.
Pero vamos, que pedir coherencia es complicado.
Luego la educación sí garantiza el conocimiento del castellano. Ahí tienes los datos.
Pero no te gustan los datos. Tú quieres relatos.
Me se de problemas entre periodistas por no saber entender bien el castellano.
Aun así, no me digas que defiendes el bilingüismo cuando te escandaliza dar un 25% de materia en la otra de las lenguas. Eso no es defender el bilingüismo, es defender el monolingüismo y relegar el otro idioma a un aprendizaje "ambiental".
Los crios tienen el derecho y deber de entender y estudiar en los 2 idiomas, no en 1 si y el otro q lo aprendan en casa.
Lo que me escandaliza es que digas que no se asegura la educación bilingüe, cuando no hay catalanes monolingües, y en cambio la mitad sea castellano monolingües.
Esa forma de distorsionar la realidad para ir retirando el catalán o euskara, lenguas en peligro, mientras se hacen aspavientos con que el castellano es la que está en peligro.
Aspavientos con que se impone el catalán o euskara, cuando la mayoría nace y morirá monolingüe castellano.
El supremacismo naturalizafo, por eel cual es bueno y conveniente que algunos seamos bilingües, y otros tengan el derecho a seguir siendo monolingües.
Recuerda que los demandantes son vecinos y paisanos de los bilingües, no de los demás.
De todas formas, el problema no está en las aulas. Los alumnos ven la asignatura de lengua como lo que es, una asignatura más. A ellos se la pela, aprenderán lo justo para el examen y después se olvidarán del asunto. Todos sabemos lo que funcionó en los 90, algo fuera de las aulas que hizo que cientos de miles de niños practicaran el idioma fuera de las aulas. Y lo dejaron morir. Ahora que no se quejen.
mengen fetge d'un penjat.
Si el penjat es despengés,
es menjaria els setze fetges
dels setze jutges
que l'han jutjat.