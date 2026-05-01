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Trump vuelve a referirse a España e Italia y asegura que "les parece bien que Irán tenga un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado este viernes su descontento con España por la postura del Gobierno español contra la incorporación a las operaciones militares norteamericanas contra Irán y expresado su opinión de que el Gobierno español parece estar aceptando la posibilidad de que la República Islámica acabe fabricando una bomba nuclear, como Israel y Estados Unidos llevan años avisando a pesar de los constantes desmentidos de Teherán al respecto.

| etiquetas: trump , españa , italia
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4 comentarios
2 0 0 K 22 actualidad
Pasoto #2 Pasoto
Peor nos parece que la tenga Israel y EEUU, que si son un peligro y promotores de guerras… pero yo que sé.
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Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
El problema es que Israel tiene un arsenal nuclear de un centenar de bombas nucleares que.encima puede lanzar desde sus submarinos y que en su producción y desarrollo ha participaron Francia y Alemania.
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#3 Grahml
Muchos llamarían a esto "retórica" de Donald Trump para ", permitirle" estas burradas que suelta.

Incluso tiene entrada en wikipedia tal "retórica".

en.wikipedia.org/wiki/Rhetoric_of_Donald_Trump

Pero no, lo que hace Trump es simplemente mentir asquerosamente.
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#4 Juantxi
Pero es que se la hayan procurado los norteamericanos a Israel o Paquistán. A España no sé lo pemitieron, y dicen que Carrero Blanco fue asesinado por eso. Lo mismo que a España no le permitieron seguir construyendo aviones militares a reacción a mediados de los 50.
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