Trump vuelve a referirse a España e Italia y asegura que "les parece bien que Irán tenga un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado este viernes su descontento con España por la postura del Gobierno español contra la incorporación a las operaciones militares norteamericanas contra Irán y expresado su opinión de que el Gobierno español parece estar aceptando la posibilidad de que la República Islámica acabe fabricando una bomba nuclear, como Israel y Estados Unidos llevan años avisando a pesar de los constantes desmentidos de Teherán al respecto.