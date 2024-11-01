edición general
Trump saca pecho de los "patriotas" del ICE pese a su brutalidad y carga contra los manifestantes a los que califica de "alborotadores y anarquistas"

"El Departamento de Seguridad Nacional y el ICE deben empezar a hablar sobre los asesinos y otros criminales que están capturando y eliminando del sistema ¡Están salvando muchas vidas inocentes! Solo en Minnesota hay miles de animales feroces, por eso las estadísticas de criminalidad son, a nivel nacional, ¡las mejores jamás registradas! Muestren las cifras, los nombres y los rostros de los criminales violentos y muéstrenlos ya ¡La gente empezará a apoyar a los Patriotas del ICE, en lugar de a los alborotadores, anarquistas y agitadores...

themarquesito #2 themarquesito
Aplaudiendo a sus camisas pardas
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Calificó a los asaltantes al Capitolio como patriotas.

www.meneame.net/story/trump-resta-importancia-6-enero-aniversario-asal

Ese es el nivel
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#3 Hombre, es que la derecha llama "patriota" a lo que cualquier persona decente podría llamar "malnacido".
manbobi #4 manbobi
La gestapo yanki llena de Untermensch
karakol #8 karakol
Tu no has visto un anarquista en tu vida, Hulio.
#10 muerola
#8 efectivamente, ya podría ser verdad que fueran anarquistas
pip #5 pip
A ver si hay suerte y empieza un enfrentamiento civil en USA de una vez. Así con suerte nos dejan a los demás en paz mientras se matan entre ellos.
comadrejo #6 comadrejo
Esta orgulloso de masacrar a su población como los ayatolas. :troll:
#7 DenisseJoel *
Enseguida vienen los liberales a opinar sobre estas declaraciones, en cuanto se despierten de la siesta.
azathothruna #1 azathothruna
Gringolandia necesita un ejercito rojo
sotillo #11 sotillo
#1 Para tener un culpable de lo mal que les va
