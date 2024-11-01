edición general
Trump respalda a Cuomo y advierte que recortará la financiación a la ciudad de Nueva York si Mamdani gana las elecciones

El presidente estadounidense Donald Trump respaldó el lunes al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para la alcaldía de la ciudad de Nueva York y amenazó con suspender la financiación federal para la ciudad si el candidato demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
La misma injerencia que en Argentina. Amenaza con dinero si no gana quien él quiere.

La ilegalidad del día de Trump:

Negar o reducir esa ayuda por razones políticas violaría:
La Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege la libertad de expresión y asociación política.

Las leyes federales de derechos civiles, que prohíben la discriminación en programas que reciben fondos federales.

Las reglas administrativas del Departamento de Educación, que exigen neutralidad política en la distribución de fondos.

Y seguro que @themarquesito saca alguna más
10
themarquesito #5 themarquesito *
#2 Sobre esta amenaza ya escribí por aquí:

www.meneame.net/m/Artículos/nuevo-post-delictivo-trump-truth-social

#3 No, Trump amenaza directamente a la ciudad (o sea, al ayuntamiento).
7
#4 concentrado
A Trump sólo le falta bajar a la calle y empezar a disparar a los votantes de Mamdani. Total, sabe que tampoco así iría a la cárcel.
1
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#4 Para eso ya tiene el ICE.
0
pepel #1 pepel
Trump no tiene huevos a ganar en las urnas, y va a hacer lo mismo que hizo en las generales: llenar twitter de bots y generar los votos necesarios.
0
The_real_deal #3 The_real_deal
voy a suponer que con "recortar la financiacion a la ciudad" se refiere a "recortar la financiacion al estado" y en USA, es el congreso el que asigna los recursos, no el POTAS. Que por otro lado, TACO puede "congelar" por 45 dias, pero esta congelacion la debe resolver el congreso. Aunque el congreso es de mayoria GOP
0

