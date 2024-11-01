Trump respalda a Cuomo y advierte que recortará la financiación a la ciudad de Nueva York si Mamdani gana las elecciones

El presidente estadounidense Donald Trump respaldó el lunes al exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para la alcaldía de la ciudad de Nueva York y amenazó con suspender la financiación federal para la ciudad si el candidato demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía.
La ilegalidad del día de Trump:
Negar o reducir esa ayuda por razones políticas violaría:
La Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege la libertad de expresión y asociación política.
Las leyes federales de derechos civiles, que prohíben la discriminación en programas que reciben fondos federales.
Las reglas administrativas del Departamento de Educación, que exigen neutralidad política en la distribución de fondos.
#3 No, Trump amenaza directamente a la ciudad (o sea, al ayuntamiento).