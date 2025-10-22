edición general
Trump reprende de nuevo a España ante Rutte: dice que "no juega en equipo" en la OTAN

"España no juega en equipo. Más allá de España, todo el mundo está (comprometido) al 100%. Creo que puedes solucionar el problema con España muy fácilmente", le ha indicado Trump al secretario general de la Alianza Atlántica. Trump aseguró que tiene "una gran relación con los países de la OTAN", después de que en junio acordaran aumentar el gasto en defensa hasta 2030 del 2% al 5%, "con la excepción de España".

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Vamos que no les lamemos las pelotas por debajo del culo.

¿Por cierto que hacemos dando apoyo y millones a un miembro que no es de la OTAN? Véase Ucrania país de corruptos.

Quizá si no hay ha diferencia entre estar dentro o no, pues para eso no nos gastamos la pasta. Pedazo de gilipollas.
alcama #7 alcama
#1

Siento decirte que el Gobierno sí le lame las pelotas por debajo del culo

España se suma a otros países de la OTAN para comprar armamento a EEUU y suministrárselo a Ucrania
www.20minutos.es/nacional/espana-se-une-programa-financiado-por-otan-p
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#1 Lo mismo que haces tú siendo fan de Putin cuando es un fascista y un criminal pero luego vas y criticas a VOX
#3 doppel *
Cuando dice españa, quiere decir pedro
JackNorte #2 JackNorte
Claro porque financiar estados , que atentan contra paises europeos eso es jugar en equipo.
tul #5 tul
#2 enseñados por los gringos que tienen un amplio historial de atentados contra intereses europeos tanto dentro como fuera de europa
#4 Alcalino
Claro, porque EEUU si juega limpio, ¿verdad?
#6 tromperri *
¿Que cojones hacemos en un club que no nos quiere?
¿Qué cojones hacemos en un pacto de defensa que no defiende nuestros territorios más expuestos?
¿Por qué no ponemos en valor las bases americanas en españa?
¿Igual las recuperamos y se las alquilamos por lo que sería el 5% de nuestro PIB o mejor el 10%?

De todos modos Sánchez se equivoca en esto, aunque tenga la razón… a un viejo demente decrépito hay que darle la razón como a los locos y luego ignorarle hasta que se olvide de su ultima chaladura.
hazardum #9 hazardum
Trump esta usando el ejemplo de España para coaccionar a todos, como el matón del colegio que es, el problema es que España no tiene fuerza suficiente por el solo, se necesitaría que toda Europa se saliera de la OTAN y forjarán otra cosa, ya que está claro que EEUU no es un socio confiable, y jamas va a hacer nada por nadie por mucho que la gente gaste el 50%, ya que lo unico que quieren es vender armas, sin mas.

Y el Rutte es un lameculos traidor.
