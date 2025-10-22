Trump reprende de nuevo a España ante Rutte: dice que "no juega en equipo" en la OTAN

"España no juega en equipo. Más allá de España, todo el mundo está (comprometido) al 100%. Creo que puedes solucionar el problema con España muy fácilmente", le ha indicado Trump al secretario general de la Alianza Atlántica. Trump aseguró que tiene "una gran relación con los países de la OTAN", después de que en junio acordaran aumentar el gasto en defensa hasta 2030 del 2% al 5%, "con la excepción de España".
| etiquetas: trump , rutte , españa , otan
¿Por cierto que hacemos dando apoyo y millones a un miembro que no es de la OTAN? Véase Ucrania país de corruptos.
Quizá si no hay ha diferencia entre estar dentro o no, pues para eso no nos gastamos la pasta. Pedazo de gilipollas.
Siento decirte que el Gobierno sí le lame las pelotas por debajo del culo
España se suma a otros países de la OTAN para comprar armamento a EEUU y suministrárselo a Ucrania
www.20minutos.es/nacional/espana-se-une-programa-financiado-por-otan-p
¿Qué cojones hacemos en un pacto de defensa que no defiende nuestros territorios más expuestos?
¿Por qué no ponemos en valor las bases americanas en españa?
¿Igual las recuperamos y se las alquilamos por lo que sería el 5% de nuestro PIB o mejor el 10%?
De todos modos Sánchez se equivoca en esto, aunque tenga la razón… a un viejo demente decrépito hay que darle la razón como a los locos y luego ignorarle hasta que se olvide de su ultima chaladura.
Y el Rutte es un lameculos traidor.