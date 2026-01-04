Trump recupera el control del crudo venezolano para Chevron y ConocoPhillips, sus petroleras, con Repsol sobre el terreno

El arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, tiene una consecuencia inmediata: el control de los recursos energéticos del país sudamericano por parte de dos grandes petroleras estadounidenses, Chevron y ConocoPhillips. "Trump promocionará a sus principales gigantes, el primero porque ya está en el país y el otro porque en 2007, el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó proyectos petroleros expropiando las inversiones de ConocoPhillips sin una..."
| etiquetas: trump , venezuela , petróleo , chevron , conocophillips , repsol , maduro
Puede que un estado completamente corrupto, en el que el culto al líder es muy importante y no tiene instituciones fuertes suceda eso y haya una guerra civil o montón de maniobras para posicionarse mejor… » ver todo el comentario
El Español ...Pedro j. sin careta.
De vergüenza ajena.
¿No te has enterado aun del guion de la peli? ... ¿has comprado la peli de acción de Hollywood de un equipo de Delta Force que se mete en un pais en alerta con helicópteros a baja altura se pasea por medio país mientras todos los ciudadanos les sacan fotos, entran en un búnker… » ver todo el comentario
A ver si lo que pasa es que los del PP querian hacer negocios con ella y el PSOE se adelantó y todo este ruido es por pura envidia?
Delcy mediante....
Porque si no no va a ser tan inmediata.