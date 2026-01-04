edición general
Trump recupera el control del crudo venezolano para Chevron y ConocoPhillips, sus petroleras, con Repsol sobre el terreno

Trump recupera el control del crudo venezolano para Chevron y ConocoPhillips, sus petroleras, con Repsol sobre el terreno

El arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, tiene una consecuencia inmediata: el control de los recursos energéticos del país sudamericano por parte de dos grandes petroleras estadounidenses, Chevron y ConocoPhillips. "Trump promocionará a sus principales gigantes, el primero porque ya está en el país y el otro porque en 2007, el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó proyectos petroleros expropiando las inversiones de ConocoPhillips sin una..."

#1 Jesusor
Trump no ha recuperado nada.
Olepoint #4 Olepoint *
#1 Trump en todo caso se apropia, y si lo queremos es ser totalmente sinceros, Trump ha robado el petroleo venezolano.
frankiegth #5 frankiegth *
#4. Antes dismulaban, ahora ni se esconden. Lo que "ganen" por un lado lo perderán por muchos otros. El karma existe.
#12 PerritaPiloto
#1 #4 Eso ni siquiera ha sucedido aún. Ni ha robado ni ha recuperado. Ha secuestrado al jefe de estado y a su mujer, y de paso ha provocado daños materiales y la muerte de 40 personas, pero un estado burocrático no se desmonta como un castillo de naipes porque desaparezca el jefe de estado.

Puede que un estado completamente corrupto, en el que el culto al líder es muy importante y no tiene instituciones fuertes suceda eso y haya una guerra civil o montón de maniobras para posicionarse mejor…   » ver todo el comentario
oceanon3d #7 oceanon3d *
La noticia esta escrita como algo que celebrar ... que Estados Unidos Invada un país para robar sus recursos un éxito para las empresas petroleras ¡¡¡y hasta para una española oiga usted¡¡¡ . Al pueblo venezolano ni se le menciona.

El Español ...Pedro j. sin careta.

De vergüenza ajena.
#10 pirat
#7 pedro jeta no controla sus esfínteres escrupulares.
Meneacer #2 Meneacer *
Me parece que están adelantando acontecimientos. Trump de momento ha descabezado el país pero no controla nada.
oceanon3d #11 oceanon3d *
#2 Trump entro en Venezuela gracias a la traición y beneplácito de la cúpula chavista que traiciono a Maduro. Les han prometido seguir con sus cosas a cambio de ser amable con los EEUU y con sus empresas petroleras.

¿No te has enterado aun del guion de la peli? ... ¿has comprado la peli de acción de Hollywood de un equipo de Delta Force que se mete en un pais en alerta con helicópteros a baja altura se pasea por medio país mientras todos los ciudadanos les sacan fotos, entran en un búnker…   » ver todo el comentario
obmultimedia #13 obmultimedia
#11 La misma Delcy que trataba con Zapatero , Abalos y Koldo.
A ver si lo que pasa es que los del PP querian hacer negocios con ella y el PSOE se adelantó y todo este ruido es por pura envidia?
#8 chavi
tiene una consecuencia inmediata
Delcy mediante....

Porque si no no va a ser tan inmediata.
#6 kaos_subversivo
Arresto no, secuestro
#3 F.c.r *
Tendrán que entrar ahí los mariniitos de naranjito, todavía está por ver qué metan la patita en Venezuela, porque con bombardeos no hacen nadita ...
#9 pirat
Conviene no olvidar la expropiación de Vacamuerta a Repsol en Argentina, donde hay que ser valiente para invertir allí después de aquello...
