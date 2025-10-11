Trump recibe la vacuna contra el covid-19 y la de la gripe durante su segundo examen físico del año

Donald Trump recibió vacunas contra la gripe y el covid-19 durante su visita al Centro Médico Walter Reed, según su médico, Sean Barbabella, quien afirmó que el presidente, de 79 años, tiene una “edad cardíaca” 14 años menor y goza de buena salud. Expertos como el cardiólogo Jonathan Reiner criticaron la falta de transparencia del informe y señalaron que la herramienta de IA usada no es clínica. Trump padece insuficiencia venosa crónica y ha generado preocupación por moretones visibles en sus manos.