Trump recibe la vacuna contra el covid-19 y la de la gripe durante su segundo examen físico del año

Donald Trump recibió vacunas contra la gripe y el covid-19 durante su visita al Centro Médico Walter Reed, según su médico, Sean Barbabella, quien afirmó que el presidente, de 79 años, tiene una “edad cardíaca” 14 años menor y goza de buena salud. Expertos como el cardiólogo Jonathan Reiner criticaron la falta de transparencia del informe y señalaron que la herramienta de IA usada no es clínica. Trump padece insuficiencia venosa crónica y ha generado preocupación por moretones visibles en sus manos.

jm22381 #1 jm22381 *
Pobre Robert F. Kennedy Jr. No hace caso ni a su secretario de Salud :shit:
La visita del presidente a Walter Reed el viernes fue inusual, ya que fue su segunda al complejo este año. Se sometió a un examen físico en abril, y el médico del presidente lo describió entonces como su examen “anual”.
El presidente aclaró a los periodistas que el viaje del viernes fue un examen “semestral”. :roll:
pepel #3 pepel
Que miedo tiene a morirse.
ChatGPT #5 ChatGPT *
#3 quién no?
Una cosa son las palabras y otras los hechos
themarquesito #7 themarquesito
Sean Barbabella, quien afirmó que el presidente, de 79 años, tiene una “edad cardíaca” 14 años menor y goza de buena salud.

Buena sarta de mentiras.
JackNorte #11 JackNorte
#7 La comparacion esta echa con Biden y claro xD
Doisneau #8 Doisneau
El Cheeto nos entierra a todos
Arzak_ #4 Arzak_
Eso va en contra de las ideas de Robert F. Kennedy Jr.
Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
yoma #10 yoma
Tendrá miedo que le contagien en la firma del acuerdo de alto el fuego. :troll:
Mark_ #2 Mark_
¿Pero no era Trump el que decía que para el COVID lo mejor era inyectarse un desinfectante tipo lejía? Yo me pierdo...

elpais.com/internacional/2020-04-24/trump-sugiere-tratar-el-coronaviru
SMaSeR #12 SMaSeR
#2 Decía esas cosas y acto seguido se subía en su helicóptero y se ponían la mascarilla, el y toda su familia.

Estas cosas las dice para los analfabetos que le votan y para los que le tienen simpatía fuera de su pais, el se vacuna, usa mascarillas y no le faltara sanidad de primera, no preocuparse xD.
Waves #6 Waves
El cabrón no quiere morirse.
Andreham #9 Andreham
A partir de ahora los anti-vacunas podrán decir que debido a estas vacunas dice aún más gilipolleces que de costumbre :troll:
