Trump recibe la vacuna contra el covid-19 y la de la gripe durante su segundo examen físico del año

Donald Trump recibió vacunas contra la gripe y el covid-19 durante su visita al Centro Médico Walter Reed, según su médico, Sean Barbabella, quien afirmó que el presidente, de 79 años, tiene una “edad cardíaca” 14 años menor y goza de buena salud. Expertos como el cardiólogo Jonathan Reiner criticaron la falta de transparencia del informe y señalaron que la herramienta de IA usada no es clínica. Trump padece insuficiencia venosa crónica y ha generado preocupación por moretones visibles en sus manos.
| etiquetas: trump , vacuna , covid , gripe , examen , médico
La visita del presidente a Walter Reed el viernes fue inusual, ya que fue su segunda al complejo este año. Se sometió a un examen físico en abril, y el médico del presidente lo describió entonces como su examen “anual”.
El presidente aclaró a los periodistas que el viaje del viernes fue un examen “semestral”.
Una cosa son las palabras y otras los hechos
Buena sarta de mentiras.
Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
elpais.com/internacional/2020-04-24/trump-sugiere-tratar-el-coronaviru
Estas cosas las dice para los analfabetos que le votan y para los que le tienen simpatía fuera de su pais, el se vacuna, usa mascarillas y no le faltara sanidad de primera, no preocuparse .