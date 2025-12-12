Trump quiere una nueva guerra civilizatoria

Cada pocos años, se me recuerda una de mis reglas cardinales del periodismo: cuando veas elefantes volando, no te rías, toma nota. Porque si ves elefantes volando, está pasando algo muy distinto que tú no entiendes, pero que tú y tus lectores necesitan entender. Traigo esto a colación hoy en respuesta a la Estrategia de Seguridad Nacional de 33 páginas del gobierno de Donald Trump, publicada la semana pasada.
Gonzalez y Aznar también adolecen de este mal, a menos nivel, y va muy unido a personalidades narcisistas. Son muy peligrosos, abundan en las élites
Trump es el presidente, pero ideológicamente no deja de ser como un militante MAGA promedio. De eso va el artículo. ¿Que quieren los MAGA, a qué llaman hogar, que temen?
Y en eso se enfoca la estrategia de la Casa Blanca en esta última edición. Están obsesionados porla defensa de la "civilización occidental" y no ven que Europa sea el foco inspirador que la defiende. Por eso se han volcado hacia Rusia. Son fanáticos de la moral juedo-cristiana, a los que la calidad de vida, la calidad democrática o los derechos humanos se la pelan muy fuerte.
