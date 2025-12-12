Trump quiere una nueva guerra civilizatoria

edición general
Cada pocos años, se me recuerda una de mis reglas cardinales del periodismo: cuando veas elefantes volando, no te rías, toma nota. Porque si ves elefantes volando, está pasando algo muy distinto que tú no entiendes, pero que tú y tus lectores necesitan entender. Traigo esto a colación hoy en respuesta a la Estrategia de Seguridad Nacional de 33 páginas del gobierno de Donald Trump, publicada la semana pasada.

Trump ya muy envejecido , tendra en su mente su próxima muerte por edad. La gente que como él han tenido tanto poder, que casi hacen lo que les da la gana con el mundo; la perspectiva inaceptable de que van a morir, de que todo su poder no les sirve para evitarlo; y que el mundo va a seguir sin él, les puede llevar (consciente o inconscientemente) a "yo muero y el mundo conmigo".
Gonzalez y Aznar también adolecen de este mal, a menos nivel, y va muy unido a personalidades narcisistas. Son muy peligrosos, abundan en las élites
En realidad cualquier guerra le vendría bien una en la que Europa, Rusia, y China se arruinen.
Trump es un tarado.
Dejemos de análisis sesudos.
No hay más.
#2 #3 Esto no va de Trump. Él es el tonto útil que reúne dos requisitos clave: la falta más absoluta de ética y la capacidad de recaudar fondos para poder llegar a la Casa Banca.

Trump es el presidente, pero ideológicamente no deja de ser como un militante MAGA promedio. De eso va el artículo. ¿Que quieren los MAGA, a qué llaman hogar, que temen?

Y en eso se enfoca la estrategia de la Casa Blanca en esta última edición. Están obsesionados porla defensa de la "civilización occidental" y no ven que Europa sea el foco inspirador que la defiende. Por eso se han volcado hacia Rusia. Son fanáticos de la moral juedo-cristiana, a los que la calidad de vida, la calidad democrática o los derechos humanos se la pelan muy fuerte.
#5 matizo, Trump y sus seguidores son tarados.
Dejémosnos de análisis sesudos.
No hay más.
Trump es un nazi narcisista que quiere pasar a la historia y le da igual si es como héroe o como villano. Si para ello tiene que prenderle fuego al mundo, lo va a hacer.
