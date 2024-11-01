edición general
Trump publica un vídeo generado con inteligencia artificial para burlarse de la derrota de Canadá frente a Estados Unidos en la final olímpica de hockey por la medalla de oro [ENG]  

Donald Trump se burla de Canadá al publicar un vídeo generado con inteligencia artificial en el que aparece como jugador de hockey masculino de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y golpeando a un rival canadiense mientras ayuda al equipo estadounidense a ganar el oro. El vídeo, publicado a las 4:40 de la madrugada del lunes en la cuenta de Truth Social del presidente y acompañado por la canción “Eye of the Tiger”, muestra a Trump jugando al hockey vestido con traje.

#1 aletmp
Es una persona ridícula...

Yo ya no se si los que tiene alrededor le dejan hacer estas cosas por los loles o estan igual de tarados
makinavaja #4 makinavaja
#1 Más bien porque nadie se atreve a llevarle la contraria y ser despedido al instante...
Theforesthero #2 Theforesthero
Lo hizo él o su doble que llamó ayer al programa de televisión? :troll:
#6 Grahml
#2 Los tiempos sin IA eran más complicados

"Behold your new God"
youtu.be/LjcRFNsnXRc
karakol #5 karakol
Con lo sensible que es a que hablen de su peso ya me parece raro que lo hayan representado, y lo haya aprobado él, tan de huesos anchos.

Mejor con una camiseta de hockey que son anchotas y tapan esas hermosas lorzas.
antesdarle #7 antesdarle
Está senil el abuelo.
Dene #8 Dene
#7 no es senilidad, es el resultado de la educación de un niño rico y sin limites... le han dado todos los juguetes que ha querido, incluido empresas para destrozar, mujeres para usar y ahora tiene el mundo y se lo folla como quiere
Sawyer76 #3 Sawyer76
Tienen de presidente a un viejo meado al que le han puesto un traje. Lo malo es que la otra opción tampoco es mejor.
