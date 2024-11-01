Trump publica un vídeo generado con inteligencia artificial para burlarse de la derrota de Canadá frente a Estados Unidos en la final olímpica de hockey por la medalla de oro [ENG]  

Donald Trump se burla de Canadá al publicar un vídeo generado con inteligencia artificial en el que aparece como jugador de hockey masculino de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y golpeando a un rival canadiense mientras ayuda al equipo estadounidense a ganar el oro. El vídeo, publicado a las 4:40 de la madrugada del lunes en la cuenta de Truth Social del presidente y acompañado por la canción “Eye of the Tiger”, muestra a Trump jugando al hockey vestido con traje.