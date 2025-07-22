Trump pide el arresto de Barack Obama [ENG]

El presidente Donald Trump acusó a Obama de intentar realizar un “coup” durante las elecciones de 2016 y pidió su arresto en un correo en su cuenta Truth Social el jueves. El llamado a arrestar a Obama se produce apenas un día después de que el FBI ejecutara una orden judicial confiscando documentos de la oficina electoral del condado de Fulton, cerca de Atlanta, relacionados con las elecciones de 2020.