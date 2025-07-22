edición general
Trump pide el arresto de Barack Obama [ENG]

El presidente Donald Trump acusó a Obama de intentar realizar un “coup” durante las elecciones de 2016 y pidió su arresto en un correo en su cuenta Truth Social el jueves. El llamado a arrestar a Obama se produce apenas un día después de que el FBI ejecutara una orden judicial confiscando documentos de la oficina electoral del condado de Fulton, cerca de Atlanta, relacionados con las elecciones de 2020.

themarquesito #1 themarquesito
Cada acusación es una confesión. A Donald Trump le vimos intentar un golpe de estado el 6 de enero de 2021.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 E indultar a quienes tomaron parte.
#5 Grahml
Hizo lo mismo la otra vez que los archivos Epstein tenían protagonismo.

Puso como consigna hablar gilipolleces inventadas sobre Obama para distraer de los archivos Epstein:

elpais.com/internacional/2025-07-22/trump-trata-de-desviar-la-atencion
Connect #3 Connect
Capaz que lo deporta el ICE a Kenya! Como pretendía hacer con el alcalde de Nueva York
#6 coldchiliandhotchilly
Cuado
Empiezas a tomar medidas desesperadas, es posible que estemos ante el fin del pedifilo naranjito
Bapho #4 Bapho
El niñato matón de Trump en cuanto alguien le critica se pone a inventarse mierda.
