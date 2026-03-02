edición general
Trump no descarta el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán "si es necesario" [EN]

El presidente Trump dijo a The Post el lunes que no descarta el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán “si fueran necesarias”, añadiendo que la Operación Epic Fury (Furia Épica) estaba “mucho antes de lo previsto” tras haber eliminado a decenas de altos funcionarios de Teherán. “No me tiembla el pulso respecto a poner botas sobre el terreno; como dicen todos los presidentes: ‘No habrá botas sobre el terreno’. Yo no digo eso”, afirmó Trump tras lanzar ataques el sábado para decapitar el liderazgo militar y político de Irán.

oceanon3d #3
Cada vez pienso que está buscando una guerra total de larga duración, sangrienta como la de Ucrania, para tener una justificación y no celebrar las elecciones de medio mandato por un estado de excepción nacional.

Con este hdp amoral y su tropa de mariachis todo es posible.

La otra teoría es que el amigo genocida sionista tenga pruebas, videos, de violaciónes de Trump a menores y lo este chantajeando.

No hay más.
15
sotillo #6
#3 No creo que sus socios aguanten las pérdidas mientras solo el y sus primos se llevan el botin
1
#10
#6 ¿Qué socios? ¿A los que amenaza con quitarle Groenlandia por la vía militar y le lamen el trasero?
1
johel #7
#3 El amigo Sionazi tiene cogidos por la cartera a todos los que le ponen el dinero a Trump, lo de Epstein es un bonus. Y en todo caso el que ha mandado atacar Iran no ha sido usa, ha sido iSSrael.
Respecto a planes a largo plazo... Trump no sabe lo que es eso y sus asesores tampoco.
0
#9
#3 Que va, si la guerra se alarga, EEUU entra en pánico. Ni siquiera tienen capacidad de producir al ritmo necesario para una guerra regional y la población está como para soportar inflaciones y demás. En un conflicto de desgaste aquello salta por los aires.

El muy tarado ha sido sacrificado por Israel mediante la lista Epstein y ahora solo le queda seguir amenazando, es lo único que puede hacer aparte de bombardeos libertarios e indiscriminados contra lo que se ponga por delante, para destruir y acojonar a ver si hay suerte y los iranís se sublevan.

Y el es el primero que sabe que no va a meter tropas, no hay huevos porque sería una carnicería: en Irán hay 15 millones de revolucionarios desatados y muy cabreados ahora mismo.
1
joffer #15
#3 por qué no ambas??
0
ochoceros #17
#3 Que tienen todos los vídeos guarros de Trump y más gente es algo que ni cotiza. Son los reyes de meter mierda a dispositivos móviles, desde softwares espías a bombas.
0
beltzak #18
#3 A mi si un asesino como Netanyahu tuviera un video mío follandome a bebés de 12 meses y me chantajease con publicarlo le tiro 12 misiles de esos de 2 o 14 toneladas en su casa mientras se hace una paja.

Luego ya diré que el video está generado por Inteligencia Artificial o cualquier chorrada que sea suficiente para sembrar duda “razonable “entre mis seguidores.

Para ir de la mano con semejante HDP tienes que ser otro HDP que está más o menos a la misma altura. Lo de tener pruebas…   » ver todo el comentario
0
Dene #2
Ni en sus mejores sueños... no aguanta ni 10 días de bolsas de cadaveres
10
#14
#2 jajajajaja. Este paleto naranja no sabe lo que es Irán.
1
ochoceros #16
#2 Como que les importa mucho a los hermanos genocidas poner a desfilar a sacos de carne mientras se hagan de oro y/o desvíen la atención pública sobre sus más turbios asuntos.

Los israelíes incluso tienen la doctrina Anibal para excusar el dar matarile a sus propios soldados.
0
JackNorte #1
Creo que primero deberia dejar de expulsar a los inmigrantes que solian mandar a las guerras xD Eso si igual la promesa de nacionalidad si combaten tampoco se la creen dado que ya ha expulsado a ex combatientes.
4
obmultimedia #11
#1 Por lo que sea horas antes de la invasion la familia Trump compró un millon de acciones de la petrolera Chevron y hoy ha subido muchísimo en la bolsa.

:tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil: :tinfoil:
5
ur_quan_master #5
El broncas mazao se ha dejado liar por el enano cabrón y ahora se están metiendo en un sembrado del que les va a ser difícil salir. Le pasó a Hitler con Barbarroja.
2
sotillo #8
#5 No soy pitoniso pero este no termina bien
0
Jakeukalane #19
#8 pues que se den prisa
0
Priorat #12
Sus planes van mucho más rapido de lo previsto, pero avisa que puede que esto dure más tiempo de lo previsto.

E incluso que no descarta tropas de tierra si la cosa dura mucho, mucho más de lo previsto, a pesar de que los objetivos los consigan antes de lo previsto.

Solo falta que le llamen la gran bonita y preciosa operación militar especial.
1
Democrito #4
Qué tiempos aquellos en que los líderes iban con las tropas al campo de batalla.
1
neiviMuubs #13
Trump ha comentado que prevé que estarán en Irán unas cuatro o cinco semanas.

Lo que da a entender que se van a tirar varios meses en ese teatro de guerra, como poco.
0

