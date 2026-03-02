Trump no descarta el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán "si es necesario" [EN]

El presidente Trump dijo a The Post el lunes que no descarta el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán “si fueran necesarias”, añadiendo que la Operación Epic Fury (Furia Épica) estaba “mucho antes de lo previsto” tras haber eliminado a decenas de altos funcionarios de Teherán. “No me tiembla el pulso respecto a poner botas sobre el terreno; como dicen todos los presidentes: ‘No habrá botas sobre el terreno’. Yo no digo eso”, afirmó Trump tras lanzar ataques el sábado para decapitar el liderazgo militar y político de Irán.
Con este hdp amoral y su tropa de mariachis todo es posible.
La otra teoría es que el amigo genocida sionista tenga pruebas, videos, de violaciónes de Trump a menores y lo este chantajeando.
No hay más.
Respecto a planes a largo plazo... Trump no sabe lo que es eso y sus asesores tampoco.
El muy tarado ha sido sacrificado por Israel mediante la lista Epstein y ahora solo le queda seguir amenazando, es lo único que puede hacer aparte de bombardeos libertarios e indiscriminados contra lo que se ponga por delante, para destruir y acojonar a ver si hay suerte y los iranís se sublevan.
Y el es el primero que sabe que no va a meter tropas, no hay huevos porque sería una carnicería: en Irán hay 15 millones de revolucionarios desatados y muy cabreados ahora mismo.
Luego ya diré que el video está generado por Inteligencia Artificial o cualquier chorrada que sea suficiente para sembrar duda “razonable “entre mis seguidores.
Para ir de la mano con semejante HDP tienes que ser otro HDP que está más o menos a la misma altura. Lo de tener pruebas… » ver todo el comentario
Los israelíes incluso tienen la doctrina Anibal para excusar el dar matarile a sus propios soldados.
E incluso que no descarta tropas de tierra si la cosa dura mucho, mucho más de lo previsto, a pesar de que los objetivos los consigan antes de lo previsto.
Solo falta que le llamen la gran bonita y preciosa operación militar especial.
Lo que da a entender que se van a tirar varios meses en ese teatro de guerra, como poco.