Trump: «En mis primeros 10 meses, puse fin a ocho guerras». Falso. "Fact check" del discurso de Trump sobre el estado de la Unión [ENG]

Poco más de un año después de comenzar su segundo mandato, el presidente Donald Trump pronunció el martes el discurso del Estado de la Unión, defendiendo amplios cambios en las políticas y acciones ejecutivas que han llegado a definir el momento actual de Estados Unidos. Desde aranceles globales elevados que fueron recientemente anulados por el Tribunal Supremo hasta una reforma integral de la aplicación de las leyes de inmigración en el país y crecientes tensiones con Irán, todas las miradas estaban puestas en el presidente.