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Trump llama «cobardes» a los países de la OTAN por no ayudar en estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como «cobardes» a los países miembros de la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz en plena guerra estadounidense en Irán.
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#3
Albarkas
Insultas y desprecias a tus aliados y socios y luego quieres que te saquen las castañas del fuego que has encendido tú...
Vete a la mierda, Donald.
10
K
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#9
inventandonos
#3
Si yo no ayudo a un traidor, no soy un cobarde, soy un valiente que ademas es coherente.
Chiflado anaranjado, vete ya
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K
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#1
Metabarón
Jódete.
4
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#10
Tiranoc
#1
Jo-de-té
(Eau d'Été en francés)
1
K
16
#4
JackNorte
*
Antes cobarde en las mente de un genocida que genocida.
3
K
43
#6
sorrillo
#0
Duplicada:
www.meneame.net/story/donald-trump-tacha-otan-cobardes-no-respaldar-pe
2
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#7
Alakrán_
#0
www.meneame.net/story/donald-trump-tacha-otan-cobardes-no-respaldar-pe
2
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37
#5
XtrMnIO
Desde España le enviamos al Pechopalomo Culopollo y a la Marquesa de Quirones que por lamerle las botas hacen lo que haga falta.
2
K
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#11
KLKManin
Primero abandona y humilla a Ucrania, se alia con Putin, luego los aranceles, y después a tocar los güevos con Groenlandia y sus continuas amenazas
A tomar por c...
1
K
23
#2
bacilo
¿Ayudar a qué? ¿O a quién?
1
K
20
#8
Juantxi
Donald, el facha genocida y sicario de Israel, ha perdido toda capacidad de hacer amigos de coservarlos.
A ver cuándo la UE lo manda a la M.
0
K
12
#12
pirat
amenazas naranja escaqueada
0
K
9
#13
z1018
Nos puede poner aranceles para putearnos...oh wait
0
K
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13
comentarios)
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Vete a la mierda, Donald.
Chiflado anaranjado, vete ya
(Eau d'Été en francés)
A tomar por c...
A ver cuándo la UE lo manda a la M.