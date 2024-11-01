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Trump llama «cobardes» a los países de la OTAN por no ayudar en estrecho de Ormuz

Trump llama «cobardes» a los países de la OTAN por no ayudar en estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como «cobardes» a los países miembros de la OTAN por no colaborar para abrir el estrecho de Ormuz en plena guerra estadounidense en Irán.

| etiquetas: trump , cobardes , ormuz , otan
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 Albarkas
Insultas y desprecias a tus aliados y socios y luego quieres que te saquen las castañas del fuego que has encendido tú...
Vete a la mierda, Donald.
10 K 120
inventandonos #9 inventandonos
#3 Si yo no ayudo a un traidor, no soy un cobarde, soy un valiente que ademas es coherente.

Chiflado anaranjado, vete ya
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Metabarón #1 Metabarón
Jódete.
4 K 51
#10 Tiranoc
#1 Jo-de-té

(Eau d'Été en francés)  media
1 K 16
JackNorte #4 JackNorte *
Antes cobarde en las mente de un genocida que genocida.
3 K 43
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Desde España le enviamos al Pechopalomo Culopollo y a la Marquesa de Quirones que por lamerle las botas hacen lo que haga falta.
2 K 24
KLKManin #11 KLKManin
Primero abandona y humilla a Ucrania, se alia con Putin, luego los aranceles, y después a tocar los güevos con Groenlandia y sus continuas amenazas
A tomar por c...
1 K 23
bacilo #2 bacilo
¿Ayudar a qué? ¿O a quién?
1 K 20
#8 Juantxi
Donald, el facha genocida y sicario de Israel, ha perdido toda capacidad de hacer amigos de coservarlos.
A ver cuándo la UE lo manda a la M.
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#12 pirat
amenazas naranja escaqueada
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#13 z1018
Nos puede poner aranceles para putearnos...oh wait
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menéame