Trump lanza su primer "ataque contra Canadá  

Donald Trump ha dado un paso más en su delirio imperialista. Según ha revelado el Financial Times, funcionarios del Departamento de Estado se han reunido en secreto hasta tres veces con líderes del grupo separatista de extrema derecha Alberta Prosperity para financiar la independencia de esta provincia canadiense, que tiene el 98% de las reservas de petróleo de Canadá. El objetivo: una línea de crédito de 500.000 millones de dólares para romper un país aliado desde dentro.