edición general
29 meneos
70 clics
Trump lanza su primer "ataque contra Canadá

Trump lanza su primer "ataque contra Canadá  

Donald Trump ha dado un paso más en su delirio imperialista. Según ha revelado el Financial Times, funcionarios del Departamento de Estado se han reunido en secreto hasta tres veces con líderes del grupo separatista de extrema derecha Alberta Prosperity para financiar la independencia de esta provincia canadiense, que tiene el 98% de las reservas de petróleo de Canadá. El objetivo: una línea de crédito de 500.000 millones de dólares para romper un país aliado desde dentro.

| etiquetas: trump , ataqué , canadá
24 5 5 K 196 politica
24 comentarios
24 5 5 K 196 politica
Comentarios destacados:    
Milmariposas #5 Milmariposas
Yo creo que pronto habrá que cambiar el nombre del país visto la gran polarización pro Trump y anti Trump; en vez de Estados Unidos pronto será verdaderamente Estados Separados.
2 K 48
azathothruna #15 azathothruna
#5 Si es guerra civil, mejor
@arreglenenlacemagico cree que "hay que desear el bien a los gringos" pero con su destino manifiesto, es imposible considerarlos como personas, tanto demos como repugs
La doctrina monroe es lo peor del destino manifiesto, y ya se vio recientemente en venezuela
0 K 12
#22 arreglenenlacemagico
#15 hay que desear que no ocurran guerras tu estas malito de la azotea y proyectas porque te va mal la cosa
1 K 17
azathothruna #23 azathothruna
#22 Niño de verano
Es inevitable la 3GM
Solo espero que pase como las 2 anteriores
0 K 12
vicus. #3 vicus. *
Ahora pongan ustedes que los gringos por algún motivo se ponen en contacto con la extrema derecha catalana para anexionar Catalunya a USA, vendiendo la independencia respecto a España pero...con la sumisión a USA y el correspondiente control de sus recursos para repartirselos entre los independentistas y los gringos en mayor medida. Va tambien por las Canarias. Qué es lo que diría el lameculos de Pagascal "El Traidor"?
5 K 47
azathothruna #4 azathothruna
#3 En teoria estarian mas en contacto con Voxtruos y demas
Porque Franco era amigo tanto del austriaco fracasado como de los gringos, si no, lo hubieran sacado despues de la 2GM
0 K 12
vicus. #8 vicus. *
#4 Es que la peña que está al frente de nuestra defensa como país soberano o lo poco que de eso queda, es gilipollas, o les interesa un pito todo eso, y están a lo que están, a trincar lo que puedan trincar. Porque ya se sabe, o se tendría que saber que la extrema derecha, VOX, está en nómina de la internacional fascista encabezada por dictador gringo, por lo que ..se tendría que ilegalizar ese partido y luego sentar en el banquillo a sus máximos dirigente por alta traición. Y así es como se defiende un país, haciendo cumplir la ley. La ley de partidos políticos, por supuesto...
1 K 24
azathothruna #21 azathothruna
#8 Yo lo llamo karma
Usaron la division aqui, parece que usaran lo mismo una nacion extranjera dentro de Ezpañistan
0 K 12
#7 DenisseJoel
#3 No van a anexionar Cataluña a EEUU. Ni les interesa. Pero eso no quiere decir que no puedan financiar a grupos independentistas catalanes si por algún motivo quisieran dañar a España. Podrían hacerlo perfectamente. Y podrían, a la vez, comprar a grupos de derecha y extrema derecha europeos para que se posicionen también a favor de esa independencia.
0 K 11
Manuel_A. #9 Manuel_A.
#7 Lo de financiar grupos de extrema derecha ya lo hacen.
3 K 39
#13 DenisseJoel
#9 Correcto, podrían simplemente darles instrucciones claras en el sentido de apoyar al independentismo catalán. De hecho, el auge de Alianza Catalana puede ir en esa línea también.
1 K 22
vicus. #17 vicus.
#7 Mira que se decía y todavía se dice desde la caverna de Madrid que los rusos eran los que financiaron a Puchi para liar todo lo que ha liado, y mira tú por donde, que sería más factible que lo pudiera haber hecho el loco del Trumpeta, y lo mejor, Abascalito callado y a sus pies un humilde servido de usted...
1 K 24
#16 Scutarius
#3 que qué diría? Parecéis nuevos. Pues diría que la culpa es de la izquierda y de sus votantes. Pero si uno de derechas puede justificarte el asesinato de un niño diciéndote que es terrorista, esto está pasando ahora.
0 K 7
HeilHynkel #24 HeilHynkel
#3

Pagascal aplaudiendo a Puchi .... ¡Glorioso! xD
1 K 27
kinz000 #2 kinz000
Pues a lo mejor otros van a empezar a financiar otro tipo de grupos dentro de Estados Unidos

No pensemos que los Estados son hermanitas de la caridad y que no saben responder a este tipo de cosas.
3 K 39
Gry #10 Gry
#2 ¿Como supuestamente han apoyado los rusos la candidatura de Trump? :roll:
1 K 28
kinz000 #19 kinz000
#10 No sé si eso es cierto o no, esas cosas no son tan fáciles de saber con seguridad pero que se hacen... Mira estos mierdas con la ultraderecha en Europa, al menos no podemos decir que no sabíamos nada.
0 K 11
#12 soberao *
#2 Esperemos que empiece antes por Canadá o por Groenlandia que por Irán, porque con Irán ya tienen listas las editoriales de los medios de occidente de lo bueno que es el cambio de régimen y lo bueno que es que vayas en bicicleta o andando al trabajo para el corazón en general, que se va a poner la gasolina bien cara cuando Irán responda a pepinazo limpio al viejo pederasta sionista cabrón.
0 K 17
Lamantua #6 Lamantua
Robar petróleo es su objetivo.
1 K 20
azathothruna #20 azathothruna
#18 Gringolandia contra la version light de gringolandia

:take: :popcorn:
0 K 12
azathothruna #1 azathothruna
Va a ser cierto lo de Fallout y Canada :tinfoil: :troll:
0 K 12
inventandonos #11 inventandonos *
#1 Siento el offtopic. Me cuelgo de aquí para decir que me da muy mala espina que salgan con cara de sorpresa en la miniatura del vídeo. Es el clickbait youtubero y lo odio. Tengo norma estricta de ignorar.

Por cierto, este tipo sale en la mitad de sus vídeos así. Se gana la vida asustando. Y lo digo yo que llevo muy mal lo del gorila naranja.
2 K 31
azathothruna #14 azathothruna
#11 Yo no vi el video, pero vi articulos hablando de lo mismo
2 K 32
inventandonos #18 inventandonos
#14 sí, yo también, muy inquietante
0 K 11

menéame