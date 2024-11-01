Trump interrumpe la cumbre con ejecutivos del petróleo para echar un vistazo al avance del salón de baile de la Casa Blanca [ENG]  

El presidente Donald Trump interrumpió su reunión con casi dos docenas de ejecutivos del sector petrolero la tarde del viernes para acercarse a una ventana de la Casa Blanca y ver las novedades de la construcción del salón de baile. «Hoy me complace dar la bienvenida a casi dos docenas de los ejecutivos de petróleo y gas más grandes y respetados del mundo a la Casa Blanca», dijo. «Es un honor estar con ellos. Hay muchos otros que no pudieron entrar. Dije: ‘Si tuviéramos un salón de baile, tendríamos a más de mil personas’.