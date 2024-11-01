edición general
Trump interrumpe la cumbre con ejecutivos del petróleo para echar un vistazo al avance del salón de baile de la Casa Blanca [ENG]

El presidente Donald Trump interrumpió su reunión con casi dos docenas de ejecutivos del sector petrolero la tarde del viernes para acercarse a una ventana de la Casa Blanca y ver las novedades de la construcción del salón de baile. «Hoy me complace dar la bienvenida a casi dos docenas de los ejecutivos de petróleo y gas más grandes y respetados del mundo a la Casa Blanca», dijo. «Es un honor estar con ellos. Hay muchos otros que no pudieron entrar. Dije: ‘Si tuviéramos un salón de baile, tendríamos a más de mil personas’.

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#3 porque Trump no miente? xD
Según un estudio la probabilidad de a del 92%

Es más, miente ante la propia justifica y sin consecuencias
Findeton #5 Findeton
#4 Claro que miente. Pero se le nota mucho menos.
Findeton #10 Findeton
#9 Si, dice muchas estupideces. Eso está claro.
Findeton #1 Findeton
Y por esta espontaneidad muchos le votaron, es genuino. Le puedes odiar, pero sabes que lo que dice es lo que piensa, sin filtros. Claro que a veces un poco de hipocresía no vendría mal.
smilo #2 smilo
#1 mi cuñado es genuino y no por eso deja de ser gilipollas repitiendo mantras de las vacunas del covid y mil mierdas y lo mismo de Trump, gilipollas que nunca deberia haber llegado a ser presidente
Findeton #3 Findeton
#2 Cuando sabes que absolutamente todo lo que te dicen todos los demás políticos es mentira, que te está mintiendo, que llegue alguien y te diga lo que piensa es algo poderoso, porque por lo menos sabes a qué atenerte.
#6 candonga1 *
#1 Mi hijo, cuando tenía cuatro años, también era espontáneo y hacía este tipo de cosas y nunca se me ocurrió decir que era genuino... ahora ya no las hace, ya es un adulto.

Como te mola el fascismo, verdad señor libegal?
#7 Grahml *
#1 Confundes lo que es espontaneidad, probablemente porque alguien te habrá comentado que Trump es espontáneo y tu recoges tal argumento como válido.

Eso no es espontaneidad.

Eso es narcisismo ególatra en su máxima expresión, mezclado con debilidad física e intentos mayúsculos de no quedarse dormido.

Analiza las motivaciones de su paseíllo, y verás que no tiene nada que ver con una personalidad "natural", auténtica , genuina ni nada que se le parezca.

Se estaba aburriendo como…   » ver todo el comentario
Findeton #8 Findeton
#7 Todo presidente y candidato a presidente tiene su grado de narcicismo. Viene con querer el cargo.
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#1 pues ya podría ser espontáneo solo para tirarse un pedo un público que para decir las gilipolleces que dice
