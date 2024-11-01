edición general
Trump instó a Zelenskyy a aceptar las condiciones de Putin o ser «destruido» por Rusia [Ing]

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a aceptar las condiciones de Rusia para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en una reunión celebrada el viernes en la Casa Blanca, advirtiendo que el presidente Vladimir Putin amenazó con «destruir» Ucrania si no las cumplía.

trump , putin zelensky , guerra , rusia , ucrania
comentarios
JanSmite #1 JanSmite
Cada vez me creo más esa teoría de que Trump es un agente infiltrado de la FSB rusa… :palm:
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Trump no es de fiar ningún día, cuando se levanta todos los días desdice lo que dijo el día anterior.
PsySkeletor #5 PsySkeletor
#1 lo es.

Se fue a la isla de Epstein y seguro que tienen fotos de él haciendo cosas sucias.
Está siguiendo el manual ruso para destruir eeuu.
Cantro #4 Cantro
Zelensky le recordaría que las condiciones de Putin son destruir Ucrania y convertirla en un protectorado al estilo Bielorrusia
#6 Cincocuatrotres
Trump es consciente de que tienen la guerra perdida y le dice a Zelenski "tú mismo"
#7 sliana
La mafia haciendo cosas de mafiosos. Y Putin tan pancho en el sofá mientras sus perros le hacen el trabajo
#2 pozz
Si lo dicen en indiatimes, será cierto :roll:
