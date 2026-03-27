Trump firmará los dólares estadounidenses, algo inédito en un presidente en ejercicio

Estampar su rúbrica en los billetes es la última demostración de la obsesión del actual mandatario de EE.UU. por imprimir su huella personal en instituciones nacionales y en misma sociedad. Donald Trump vive a sus 79 años obsesionado con su legado. Su nombre ya está asociado con el Centro Kennedy para las Artes Escénicas y el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington. También está vinculado a programas de medicamentos con descuentos, cuentas de ahorro e incluso hay propuestas de bautizar buques de guerra.