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Trump firmará los dólares estadounidenses, algo inédito en un presidente en ejercicio

Trump firmará los dólares estadounidenses, algo inédito en un presidente en ejercicio

Estampar su rúbrica en los billetes es la última demostración de la obsesión del actual mandatario de EE.UU. por imprimir su huella personal en instituciones nacionales y en misma sociedad. Donald Trump vive a sus 79 años obsesionado con su legado. Su nombre ya está asociado con el Centro Kennedy para las Artes Escénicas y el Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington. También está vinculado a programas de medicamentos con descuentos, cuentas de ahorro e incluso hay propuestas de bautizar buques de guerra.

| etiquetas: trump , firmara , dolares , estadounidenses
15 5 0 K 202 Trump
12 comentarios
15 5 0 K 202 Trump
Comentarios destacados:      
angelitoMagno #2 angelitoMagno
A este tío le defiende gente que llaman narcisista al Perrosanxe
15 K 167
KoLoRo #1 KoLoRo
Lo de este tio pasara a los libros de historia y no por justamente lo que el se cree...

No he visto una persona tan, pero tan egocentrica en mi vida.
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#5 pirat
#1 Va a avergonzar a los esclavohundidenses durante años...
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josde #6 josde
#1 Esta loco y con eso se dice todo.
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#8 cocococo
#1 La gran mayoría de los niños mimados y superprotegidos que ahora mismo hay en España son tan egocéntricos o más que eso.
1 K 14
magnifiqus #10 magnifiqus
#1 El bueno de Trolland Dumb
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Javi_Pina #11 Javi_Pina
Y entre todos los billetes habrá 5 billetes dorados que darán acceso a pasar un dia entero con él de farra.
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#3 pirat
Van a tener costoso trabajo en retirar toda la suciedad anaranjada cuando se acabe de pudrir.
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#9 fremen11
Habrá que hacerse con algunos billetes firmados por este mermado mental, que luego se revalorizaran con el tiempo y sacar un buen beneficio en ebay
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placeres #12 placeres
#9 ten por seguro que las primeras series numeradas y números buenos se repartirán entre su familia y allegados
trump ha tenido siempre un ego desmedido y ahora está obsesionado con dejar un legado a la posterioridad.
Que sus billetes se conviertan en un objeto de colección es algo que seguro le satisface ya que ningún sucio demócrata le podrá quitar su lugar en la historia.
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#4 Sammy_Jankis
Uno por uno? Pues tienen la impresora de billetes a todo lo que da, va a echar un buen antebrazo
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josde #7 josde
#4 No en bloques de 1000. :troll:
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menéame